Continúa la Fiesta de las Colectividades en el Puerto

Luego de la inauguración oficial realizada el sábado, la Fiesta de las Colectividades continuará este domingo en el Paseo Portuario de Ingeniero White con una nueva jornada cargada de propuestas culturales y gastronómicas.

Las actividades comenzarán desde las 12 y la entrada será abierta al público. Durante toda la jornada habrá stands, espectáculos en vivo y distintas expresiones vinculadas a las comunidades extranjeras que forman parte del evento.



Al igual que en la primera jornada, los asistentes podrán recorrer los espacios de cada colectividad, conocer sus costumbres y probar platos típicos de distintos países.



La programación también incluye presentaciones sobre el escenario principal, con grupos de danza y música que representan las tradiciones de las diferentes comunidades participantes.



La celebración es organizada de manera conjunta por el Centro de Colectividades Extranjeras, el Municipio de Bahía Blanca y el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca.



La iniciativa apunta a poner en valor la diversidad cultural de la ciudad y el aporte que realizaron, a lo largo de su historia, las distintas corrientes migratorias que se radicaron en Bahía Blanca.