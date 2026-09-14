Se activa el armado peronista



Afilando el cuchillo

El peronismo aceleró sus reuniones como nunca antes. Las calderas están a todo vapor. Todas las vertientes del PJ están comenzando a mostrar su músculo.

La Sexta Sección fue escenario este fin de semana del plenario del kicillofismo. El anfitrión fue el intendente de Coronel Suárez Ricardo Moccero, que puso el Club Social y Deportivo General San Martín, en Pueblo Santa Trinidad, a disposición de funcionarios bonaerenses, intendentes y dirigentes de toda la región nucleados en el MDF.

La voz más cercana a Axel Kicillof, el Ministro de Gobierno Carlos Bianco, tomó el micrófono y pidió a la muchacha que se autoordene: “Siempre hubo mucha queja hacia otras organizaciones que decían que siempre en La Plata o Capital se definen los candidatos. Ahora, en nuestro espacio, es al revés: los cuatro o cinco MDF se tienen que juntar y definirlo ustedes porque, sino en algún momento alguien baja el martillo y define en otro lado".

A pocos metros escuchaban los ministros Gabriel Katopodis (Infraestructura), Javier Rodríguez (Desarrollo Agrario) y Cristina Álvarez Rodríguez (jefa de asesores). También se acercaron intendentes extra Sexta, los poderosos Jorge Ferraresi (Avellaneda), Fernando Espinoza (La Matanza) y Mario Secco (Ensenada).

El local Moccero pidió que Kicillof desdoble las elecciones 2027, pero la cuestión hoy no está definida en el principal despacho de la ciudad de las diagonales.

De estos pagos, hubo representantes de todos los distritos, a excepción de Monte Hermoso. Destacaron los alcaldes Alfredo Fisher (Laprida) y Ariel Succurro (Salliqueló). Y el secretario de obras públicas Gustavo Trankels, el director de Puerto Rosales Gabriel Godoy, la senadora Ayelén Durán y los exconcejales Gisela Ghigliani y Mariano Arzuaga, entre otros.

El viernes, en tanto, los massistas se habían reunido en Bahía. Tal como anticipó esta columna la semana pasada, los intendentes de la zona que juegan con el Frente Renovador ya se habían juntado con el tigrense en las oficinas de Avenida del Libertador de la Capital Federal.

Cumpliendo la bajada de línea del jefe, de que se pusieran de acuerdo para comenzar a “armar”, el primer encuentro se concretó pero no habría sido muy auspicioso. Según pudo saber esta sección, el alcalde Pablo Garate se fue enojadísimo, porque alguno de los integrantes no aceptó su rol de coordinación junto a Ricardo Marino de Patagones. Al parecer, desde el “bordonismo” sostienen que “no se respetan los rangos”, ya que el exintendente de Tornquist hoy es el massista con el cargo más importante de la región: es director del Banco Provincia. La cosa no terminó como esperaban y la foto grupal fue suspendida. El saavedrense Matías Nebot se tuvo que quedar con las ganas de mostrar su nuevo outfit.

Y hablando de Massa, quien tuvo una amena conversación con él fue el jefe comunal Federico Susbielles, que el martes por la noche participó de un asado en Marina Chica, San Fernando. El bahiense llegó junto a sus colegas de la Liga de Intendentes Hernán Arranz (Monte Hermoso), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Federico Achával (Pilar), Gastón Granados (Ezeiza), Mariel Fernández (Moreno), Gustavo “Tano” Menéndez (Merlo), Juan de Jesús (Partido de la Costa), Marisa Fassi (Cañuelas), Esteban Sanzio (Baradero) y Nicolás Mantegazza (San Vicente).

La Liga se conformó hace un tiempo y cada vez suma nuevos alcaldes. Por ahora, no está claro si se convertirá en una cuarta vertiente del peronismo, para competir contra el kicillofismo, el massismo y el kirchnerismo o si, en cambio, buscará ser la pieza de unidad de todas las líneas en pugna.

La estrategia es juntarse con todos. Y con la reunión del martes ya complentaron la ronda que comenzó con Kicillof, siguió con Máximo Kirchner y ahora con el tigrense.

Incluso, han sobrepasado las fronteras y ya visitan -o son visitados- por gobernadores. Este fin de semana se acercó al GBA Ricardo Quintela, de La Rioja, a conocer detalles de las intenciones de este grupo.



Berenjenal de sexo

La diputada bahiense Carla Pannelli realizó un posteo en su cuenta de X @KrCarlit, en la que sostuvo que “es un berenjenal de sexo” la identificación de los baños en la Universidad Nacional del Sur.

Acompañado por una foto, la libertaria escribió: “Me llamaron la atención los carteles de las puertas de los dos baños del Departamento de Derecho de la UNS. Dos baños. Dos carteles. Un berenjenal de sexo, género, identidad y orientación sexual”.

Luego interactuando con otros seguidores de su red social fue más allá y afirmó que se trataba de una “estupidez”. La batalla cultural, se sabe, es uno de los mandatos del presidente Javier Milei a sus partidarios.

Desde la casa de altos estudios, en tanto, le contestaron: “La resolución dispone, expresamente, denominar a los baños como "Feminidades " y"Masculinidades ", destinar un baño no binarie por edificio y establece en su Anexo la cartelería correspondiente. El Departamento de Derecho, como dependencia de la Universidad, da cumplimiento a la normativa”.



Cambio en Educación

Por estas horas asumió la Jefatura Distrital de Educación la docente Milagros Bilbao, quien reemplazó a Julieta Conti, quien inició su período de jubilación.

A pesar de esta modificación, el lineamiento de la Jefatura será muy similar al que se viene llevando a cabo, ya que dependen directamente del Ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aries. Por otra parte, a nivel regional, Claudio Martini sigue desempeñándose como su titular.

Sin embargo, cabe destacar que hay programas que se encaran puramente a nivel local, y que obviamente, se seguirá trabajando en ellos. Uno es el que se el programa “Quedate en la Escuela”, que realiza junto a la Municipalidad para fortalecer la concurrencia de los alumnos a las escuelas. Esta tarea, que lleva ya dos años, es de vital importancia, ya que se mejoró en algo grado el número de chicos y adolescentes que continúan su trayectoria educativa en un contexto económico desfavorable.



Portal

Por el 70° aniversario de la fundación de la Universidad Nacional del Sur se llevó a cabo un certamen para definir cómo será el portal que engalanará el acceso al Campus de Palihue. La iniciativa que logró el primer lugar en el concurso fue destacada por su originalidad, y a su vez, simpleza y bajo mantenimiento. “Mezcla el sentido de las columnas de Alem, con el logo y la sensación de apertura como un libro, a medida que se avanza”, explicaron desde la institución al describir el formato del proyecto.

“El proyecto emerge como un dispositivo espacial que recupera el ritmo y la escala de las emblemáticas columnas de la sede de Avenida Alem. La fachada histórica es reinterpretada a través de la alegoría del libro: en planta, la estricta linealidad se quiebra y las columnas se despliegan gradualmente. Esta configuración simula el movimiento de páginas abiertas, generando una tensión espacial que abraza al visitante y lo invita a ingresar al campus”, explicaron los alumnos de Arquitectura Juan Ignacio Abejdid, Matías Casco, Agustina Grenada, Isabella Macagnone y Pablo Philippi, ganadores del concurso de ideas.

“Más que un límite físico, la intervención funciona como una narrativa dinámica. Al atravesar el umbral, el juego de perspectivas alinea la columnata para revelar la silueta de la pluma, emblema central de la institución. Esta doble lectura, legible tanto a escala peatonal como vehicula, actúa como el remate de una secuencia espacial que, acompañada por la nueva senda, consolida y organiza el flujo hacia el interior del predio”, destacaron. El material es básicamente hormigón y la obra podría iniciarse el año que viene.



Capilla en nuestras Islas

Los centros de veteranos de guerra de todo el país iniciaron una campaña en forma de petitorio para la construcción de una capilla en el Cementerio Argentino de las Islas Malvinas. “En el marco de la primera peregrinación de nuestros veteranos a Luján, renovamos el compromiso sagrado con la memoria de quienes lo dieron todo por la Patria.

Cada paso de fe camina hacia la eternidad de su legado, honrando tanto a los héroes que regresaron como a las almas que custodian nuestro suelo sureño. Hoy podés ser protagonista de un hito histórico e imborrable”, explicaron en su comunicado de prensa. “Honremos a nuestros héroes: firmá para pedir la construcción de la capilla en Malvinas. Uní tu voz a este reclamo de amor y paz ante el Vaticano”.

De esta forma, nuestros héroes piden a la sociedad en general que ingrese a https://peregrinacionmalvinas.lujan.gob.ar/public/index.php, firme el petitorio, que será enviado a la Santa Sede, en un momento muy especial, en el que a nivel mundial las Islas Malvinas volvieron a la agenda.