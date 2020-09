La experiencia de un conocido economista local con coronavirus

Mauro Trellini, economista bahiense y columnista del programa "Bahía Hoy", tuvo coronavirus y, como no podía ser de otra manera, contó su experiencia en LA BRÚJULA 24.

Primero, en diálogo con Germán Sasso el profesional remarcó que "no lo dije en su momento más que nada para resguardar a la gente que tengo alrededor mío y que podía tener algo de miedo", y recordó que "ayer me dieron el alta de Covid positivo que di 12 días atrás".

A modo de análisis, explicó que "de todas las enfermedades que tuve en mi vida, fue la que menos daño me generó. Mi único síntoma fue una tarde de cansancio y una pequeña tos".

"Como tenía el antecedente de un familiar cercano que tuvo una pequeña línea de fiebre, me hisopé voluntariamente por precaución. Yo no llegué ni a 36,5 de temperatura nunca", comentó el profesor universitario.

Además, señaló que "al otro día que me dieron el resultado, me aislé en mi departamento y ni siquiera contagié a mi pareja que vive conmigo. No dejé nunca de hacer actividad adentro de mi casa, soy un tipo relativamente sano y eso me dio posibilidad de atacarlo".

"Lo único que padecía fue la falta del gusto y el olfato, para mí fue un tránsito tranquilo. Tuve la responsabilidad de guardarme como corresponde y ahora voy a ver si puedo donar plasma", sintetizó.