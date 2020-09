El pasajero que devolvió $32 mil es un herrero al que le habían desvalijado el taller

"Hoy te convertís en héroe", fue la frase que quedó inmortalizada allá por 2014 durante el Mundial de Fútbol de Brasil, cuando Javier Mascherano incentivó a Sergio Romero antes de la definición por penales en una de las semifinales ante Holanda, cuando logró acceder a la definición del certamen en el que el equipo de Alejandro Sabella quedó a las puertas de levantar la copa.

En tiempos donde lo normal es la avivada, conocida popularmente como viveza criolla, parte del ADN ligado a "la argentinidad" que nos distingue en el mundo, hacer lo que corresponde se transformó en algo poco común. Por eso, actitudes como las de Hugo Suárez merecen el reconocimiento público, convirtiéndose en ese héroe de una sociedad vapuleada en la que, gracias a lo que se expone en esta crónica, no todo está perdido.

En diálogo con LA BRÚJULA 24, Hugo amplió la noticia publicada en las últimas horas por este diario digital, donde un vecino de Pedro Luro extravió en el interior de un remís, un sobre con dinero, el cual le fue devuelto intacto merced de la honesta actitud de este herrero que comenzó el año de la peor manera luego de que desvalijaran su taller y, pese a que la plata le hubiese servido para comprar herramientas, no lo dudó y buscó al dueño de esos 32 mil pesos y mil dólares.

"Subí el remís porque tenía que ir al centro y cuando estaba llegando a la Plaza Rivadavia, encontré el sobre de papel madera. Le avisé al chofer y detectamos que había mucho dinero, yo vi solo pesos. Me enteré de que también había dólares, que no observé porque no me correspondía andar revolviendo", resaltó Suárez, en el programa "Tal Cual Es".

Y siguió con el relato de lo acontecido: "Él llamó a la central. Y ayer por La Brújula 24 me enteré de que la plata llegó a su dueño. Fue una suerte no solo para la persona que lo había perdido, sino también para mí. Quiero destacar la honestidad del chofer, fue una cadena de personas buenas".

"A pesar de que tengo algo de trabajo, no cuento con las herramientas necesarias porque me las robaron el 31 de enero y no las recuperé. Para mí es gratificante que este hombre haya podido recuperar su plata, que seguramente la necesitaba", mencionó en otro segmento de la entrevista radial.

Orgulloso y para nada arrepentido de su buena acción, sostuvo desde Almafuerte 812 donde trata de subsistir pese a no tener todos los elementos necesarios para desempeñar su oficio: "Sigo en la lucha y espero que esto me traiga un poco más de suerte y de trabajo".