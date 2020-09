Sus hijos tienen esquizofrenia y no consigue la medicación

Mirta es una vecina bahiense que está pasando un momento muy complicado. Tiene dos hijos de 31 y 28 años que necesitan una costosa medicación, pero no la consigue. Y pagarlas, es hoy una misión prácticamente imposible.

"Uno de los chicos tiene esquizofrenia paranoide y el otro un retraso mental. Tengo todos los trámites hechos y cobro la asignación, pero desde que empezó la pandemia la medicación empezó a faltar", relató con indignación en diálogo con el equipo de LA BRÚJULA 24.

Y agregó: "Alguna pude comprar y entonces un poco lo fui sorteando, pero no mejoró la situación. El mes pasado faltó una -Quetiapina- que sale más de 4 mil pesos, me vine a mi casa y la compré. Este mes fue peor, falta una de 6500 por caja -Olanzapina- y yo necesito dos para 27 días. A todos los que había adelante mío nos mandaron a casa sin el remedio".

"En el Hospital Penna no pueden hacer nada, dicen que piden las partidas a Provincia y no las mandan. Ahora directamente no hay, yo me recorrí todo el hospital y hablé con el psiquiatra, con todo el mundo, donde me falta la medicación mis hijos entran en crisis".

"Es muy necesaria. Vi a muchos chicos que se fueron sin nada, es un peligro para ellos y para los demás. No hay una cama para Covid, menos para una crisis psiquiátrica", detalló.