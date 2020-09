Daniela Schmidt es parte de "El Club de los Idealistas"

"El Club de los Idealistas" es una película próxima a estrenar que cuenta con un elenco impresionante. Bajo la dirección de Marcelo Tobar (quien co-escribió el guión junto a Marcela Fuentes Berain), trata sobre la amistad, el tiempo y la evolución de las relaciones afectivas. Narra la historia de un grupo de amigos de la universidad que se prometen seguir juntos hasta la vejez, pero por varias cuestiones de la vida toman rumbos distintos.

Allí nos encontramos con el personaje de la actriz mexicana Daniela Schmidt. En la piel de Paulina, la esposa de Juan Pablo Medina, con quien tiene un hijo. Ella no es una idealista, es alguien que quiere seguridad y una vida asentada para su familia, lo que la vuelve como la contradicción de la trama.

Esta mañana la popular artista de 42 años habló con el equipo periodístico del programa "Tal Cual Es", que conduce el animador Fernando Quiroga por LA BRÚJULA 24, dejando sus sensaciones sobre este particular presente que vive el mundo.

"La película trata sobre un grupo de amigos que se funda en la Universidad y hace un pacto para comprar terrenos y construir cabañas ecológicas. La idea es pasar la vejez en México. Solo uno cumple con aquello e invita al resto a una reunión para que vean lo que está haciendo y se animen a llevar a cabo aquel anhelo. Es allí donde surgen las vicisitudes de cada uno, donde entra en juego aquel ideal de jóvenes con la realidad del momento", destacó Schmidt, en el incio de la entrevista radial.

Y aclaró: "Vamos a estrenar en 1200 salas de cines de diferentes lugares, pese a las restricciones de la pandemia. Estamos felices, no habrá forma de perdérsela ni pretexto para no verla. Sé que han trabajado mucho en protocolos, con espacios al 30% y aire que no es reciclado. Además, le tomarán la temperatura a los asistentes, que deberán llegar con tapabocas".

"En México tenemos muchísimos amigos argentinos, que hacen de esa relación una familia aparte a la de sangre. Nosotros compartimos esa visión del valor de la amistad, porque si sabes construir ese vínculo, también serás buen padre o marido. Por qué no pensar en vivir tus últimos años de vida en el relax de la intimidad de los amigos", finalizó.