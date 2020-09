Dólar: el Central busca destrabar la venta

Después de cinco días de idas y vueltas, el Banco Central intervino para intentar destrabar las ventas de dólares, que están suspendidas desde hace una semana, en parte por desacuerdos entre los bancos y ANSES acerca de cómo verificar quién está autorizado a usar el cupo de US$ 200 y quién no. Sin embargo, aún no está claro cuándo se podrá volver a comprar divisas.

Según publica el diario Clarín, ahora la autoridad monetaria estableció que los bancos validen directamente con la web del Central las autorizaciones para hacer las transacciones, sin pasar por la base de datos de la ANSES. Con esto se busca agilizar las operaciones.

El nudo de la cuestión es que con el cepo recargado los bancos tienen que asegurarse de que las personas estén habilitadas para comprar dólares. Y para hacerlo, tienen que pasar los datos por varios filtros.

El primero es el de ANSES. Con las nuevas medidas, las personas que reciben planes sociales o no tienen ingresos en blanco, ya no podrán usar el cupo de US$ 200 mensuales. Entonces los bancos tienen que cotejar con la entidad si cada individuo está habilitado o no.

Para este chequeo los bancos pidieron que ANSES ideara un sistema automático de validación. Pero el organismo conducido por Fernanda Raverta planteó que la información que tienen es sensible y por eso los bancos debían entrar a un link y cotejar de a una operación por vez. Para las entidades esto era inviable.

Con todo el mercado convulsionado por las transacciones paralizadas, finalmente el Banco Central decidió mediar. Y dispuso que ANSES compartiría su base de datos con la web del Central y que fuera allí donde los bancos cotejaran los datos.

En un comunicado conjunto indicaron que "a partir de este acuerdo, las entidades financieras dejarán de consultar en la página de Internet de la ANSES para obtener la certificación negativa denegada y realizarán esa certificación contra la base de información del BCRA".

"La ANSES compartirá la información con el BCRA dentro del marco de un acuerdo de colaboración que resguarda la privacidad de la información", destacaron.

Desde los bancos dejaron trascender que estaban estudiando el tema, pero que a priori parecía una solución acertada.

Este acuerdo entre los bancos y el Central no resuelve todos los problemas del nuevo cepo. Además de la validación de ANSES, es necesario chequear que la persona no tenga otros impedimentos: por ejemplo, tener cuotas congeladas de créditos hipotecarios o haber hecho compras en dólares por arriba de los US$ 200.