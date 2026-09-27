Deportes
Regional Amateur: Huracán venció a Ferro y se aseguró el primer puesto del grupo
El Globo se impuso 3 a 0 en el Bruno Lentini y avanzó a la Tercera Fase.
Huracán dio otro paso firme en el Torneo Regional Federal Amateur. El Globo derrotó este domingo 3-0 a Ferro de Olavarría en el Bruno Lentini y, además de conseguir un triunfo de peso, aseguró el primer lugar de su zona y la clasificación a la Tercera Fase.
El conjunto de Ingeniero White llegaba al cruce sabiendo que enfrente tenía a su principal perseguidor. Ferro sumaba cuatro unidades y necesitaba ganar para desplazarlo de lo más alto, por lo que el partido tenía mucho más que tres puntos en juego.
Pero Huracán respondió a la exigencia y se hizo fuerte en casa. Scalco fue una de las grandes figuras de la tarde al convertir por duplicado, mientras que Agudiak aportó el otro tanto del equipo.
La victoria le permitió al Globo despejar cualquier duda respecto de la posición final del grupo. Con el primer puesto asegurado, el equipo whitense cumplió el primer gran objetivo de esta etapa del torneo.
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