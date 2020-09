La conmovedora historia de un bahiense que fue salvado por un "ángel"

Alberto Zani volvió a nacer. Literal. Hace menos de 15 días fue al Hospital de la Asociación Médica -HAM- porque sentía una pequeña molestia en un oído. "Un tapón de cera", como el mismo describió. Pero gracias a la experiencia y predisposición de una enfermera, los profesionales se dieron cuenta de que el problema era más grave y le terminaron salvando la vida.

En diálogo con LA BRÚJULA 24, Alberto explicó cómo fue su experiencia. Y le agradeció, una vez más, a todos los que lo atendieron en ese hospital bahiense. "Tenía una molestia en el oído, un tapón de cera, fui al HAM y me atendió una enfermera que se llama Mercedes Hermosilla. Me sacó el tapón y nos pusimos a charlar un poquito, del coronavirus y todo lo que estamos viviendo".

"Le conté que había estado con mi mamá todo el tiempo y que la cuarentena me había liquidado físicamente. Ahora me pasaba que cuando caminaba me agarraba un poco de falta de aire, una pequeña molestia en el pecho", relató.

En ese momento, explicó Alberto, la profesional tomó una decisión clave. "Me dijo que me sacara la remera para un hacerme un electro; eso me sorprendió porque no entendía que tenía que ver. Me lo hicieron y se lo dieron al doctor Diego Ludueña, que lo vio y me dijo que estaba bien, pero me pidió volver al otro día por una ergometría".

"Volví al otro día, me la hicieron y vieron que había una falla en la parte de reposo. De ahí pasé a un cateterismo que salió que tenía tres arterias tapadas. Terminé a los 10 días con una operación a corazón abierto y me hicieron 3 bypass", graficó con agradecimiento.

Y agregó: "Fui por un tapón en el oído y lo que tenía tapado eran tres arterias coronarias. Si este 'ángel' no me hubiera hecho sacar la remera no sé que hubiera pasado. Como me dijeron los doctores, era candidato a muerte súbita porque lo que me pasaba yo lo atribuía a la falta de estado físico por haber estado tanto tiempo sin salir de mi casa".

"La verdad que tuve una recuperación fantástica. Fue increíble, fui muy bien predispuesto a la operación, confiado del grupo médico que me iba a atender", sintetizó.