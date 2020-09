"Existe una negación frente a la pandemia y eso es peligroso"

El investigador del CONICET Alejandro Curino, habló esta mañana con el equipo de "La mesa dominguera", que se emite por LA BRÚJULA 24, sobre la grave situación a nivel general que se vive en el país por el coronavirus.

En tal sentido, el exconcejal kirchnerista se refirió a la declaración que fue emitida desde la Sociedad Argentina de Investigación Clínica, de la cual es vicepresidente 2020 y presidente 2021, en relación con el panorama actual.

"La verdad que estamos muy preocupados, hay mucha gente que se ha especializado a estudiar esto que existe en el ser humano, que se llama mecanismo de negación ante situaciones nocivas, y se da cuando le cuesta tanto a la mente aceptar algunas cosas", manifestó.

Y agregó: "Leí a un investigador del Conicet hace unos días que comentaba que cuando los sobrevivientes de los campos de concentración contaban lo que les había pasado, la misma gente los agredía por eso. Nosotros notamos eso, ese mecanismo de negación en la sociedad y nos desespera".

A modo de análisis, el especialista contó que "estamos en 10 mil contagios diarios y una tasa de mortalidad del 2% en promedio, es decir 200 personas que son padres, madres y hijos que se mueren por día. Es un virus nuevo y muy extraño, la ciencia no sabe porque hay gente que no presenta síntomas y otros se meren".

"Por eso lo que tratamos de hacer es romper con eso. La única chance es la 'inmunidad del cagazo', como me dijo un especialista, es decir que hay que enfrentar a las personas con datos concretos, a la situación que realmente se está viviendo, porque el problema sigue estando", señaló.

Y criticó fuertemente a los anticuarentena. "Vemos también con especial atención que hay ciertos sectores políticos y hasta medios de comunicación que contribuyen a esto, diciendo por ejemplo que el virus no existe. Hemos visto en Bahía, incluso, a cientos de personas juntarse sin siquiera usar barbijos. Me parece que la crítica tiene que existir, pero hay otras formas de manifestarse. Yo a veces los veo como víctimas, porque esa dirigencia política les hace creer que el problema no existe o que ya pasó".

El comunicado completo de la Sociedad Argentina de Investigación Clínica (SAIC):

Desde la Sociedad Argentina de Investigación Clínica (SAIC) queremos sumarnos, a través de este comunicado, a las manifestaciones púbicas que han sido emitidas en los últimos días por diversas universidades y sociedades científicas y médicas, alertando a la población sobre la gravísima situación que estamos viviendo debido la pandemia producida por el virus SARS-CoV-2 y, a lo que todo indica, será un profundo agravamiento de la situación en los próximos días y semanas.

El número de infectados ya ha superado los 10.000 casos diarios. Teniendo en cuenta la tasa actual de mortalidad PROMEDIO a nivel mundial y local que ronda el 2 %, lamentaremos la muerte de DOSCIENTOS CIUDADANAS/OS por día. Esto suponiendo que nos encontremos en una meseta en el número de contagios y no hay evidencia firme que indique que este sea el caso. De lo contrario el número de muertes seguirá aumentando.

Todas las personas informadas involucradas en el área de salud sabemos que la cuarentena ha servido para reforzar fuertemente el sistema sanitario y que a eso se debe la baja mortalidad observada hasta ahora en nuestro país. El número de personas actualmente internadas en unidades de terapia intensiva ya supera a la cantidad de estas unidades que estaba disponible antes del inicio de la pandemia. Sin embargo, lo que no puede incrementarse con la velocidad que la situación requiere es el número del personal de salud.Los médicos terapistas nos están informando que muchos profesionales se han contagiado o han muerto debido al contagio, que las terapias intensivas están al borde del colapso, que están agotados, que se sienten abandonados por el resto de la sociedad y que sienten que están perdiendo la batalla contra el virus. El número de cama de terapia intensiva ya está totalmente ocupado o muy cerca de esa situación en provincias como Rio Negro, Mendoza y Jujuy, como ha sido reconocido en este último caso por el propio gobernador. Si este colapso del sistema se generaliza el número de muertes aumentará a niveles dramáticos.

La sociología y la psicología han demostrado que una reacción típica del ser humano ante las situaciones extremas es la negación. Sin embargo, este mecanismo de defensa lamentablemente no hace desaparecer el problema. Por esa razón creemos que es indispensable seguir alertando a la población sobre la gravedad de la situación que estamos viviendo. En el mismo sentido llamamos a la dirigencia política y a los medios de comunicación a ejercer su responsabilidad social y no emitir ni difundir mensajes irracionales y anticientíficos que lo único que logran es hacer creer a los ciudadanos que el problema no existe o que está superado, fomentando así el mecanismo de negación del que hablábamos más arriba e induciendo conductas sociales contrarias a las precauciones que hay que tomar para evitar el contagio y la difusión de la pandemia. En este sentido hacemos nuestras las palabras del Dr. Arnaldo Rubin integrante de la Sociedad Argentina de Terapia intensiva (SATI) quien en una reciente declaración afirmó: “Estamos al límite, la única manera de evitar una CATÁSTROFE es que la gente se cuide, que tenga miedo. De esto, finalmente, dependerá su vida”

Finalmente, queremos recordar que no existe por ahora otra forma de combatir la pandemia que LA PREVENCIÓN DEL CONTAGIO por lo que instamos enfáticamente a la totalidad de la población a cumplir estrictamente con las normas de distanciamiento social y protección personal aquí abajo detallamos.

Mantenerse dentro de sus hogares, excepto que sea imperiosamente necesario salir a proveerse de insumos (alimentos, medicamentos) o por cuestiones de salud o de subsistencia económica No reunirse, agruparse o juntarse con otras personas que no sean aquellas que habitan en el mismo espacio físico de su hogar. En caso de necesidad ineludible de salir, hacerlo con barbijo QUE CUBRA COMPLETAMENTE LA NARIZ Y LA BOCA, SIN RETIRARLO NI CORRERLO A UN LADO PARA HABLAR. Es importante saber que en la nariz hay elevado número de receptores donde se instala primariamente el virus para ingresar a las células, para luego seguir avanzando hacia el resto del organismo, mientras que por la boca salen, mayormente, las microgotas de saliva que portan el virus y se esparcen alrededor, hasta 2 m de distancia (a mayor volumen de la voz, mayor distancia). Mantener una distancia de 2 m con cualquier persona que no sea del entorno habitacional y SIEMPRE CON EL BARBIJO CUBRIENDO NARIZ Y BOCA. Lavarse las manos asiduamente con agua y jabón y/o utilizar alcohol al 70% para la desinfección de manos y cada utensilio, bolsas, llaves, que se traigan del exterior. Ante el conocimiento de que una persona con la que se ha estado en contacto reciente ha sido diagnosticada COVID-19 positiva, AUTOAISLARSE. Es muy importante estar advertidos que en este momento los canales de atención COVID-19 están desbordados y puede llevar más de una semana hasta tanto se realice el hisopado. Por esto, SE DEBE GUARDAR AISLAMIENTO Y NO SALIR BAJO NINGÚN CONCEPTO HASTA TANTO SE REALICE EL HISOPADO Y SE CONFIRME AUSENCIA DE INFECCIÓN. Ante alguno de los síntomas de COVID-19, AISLARSE Y AVISAR a los contactos de los últimos dos días para que hagan lo mismo, manteniendo el aislamiento hasta el resultado del hisopado. Las disposiciones debieran regular que los contactos estrechos de casos sospechosos queden eximidos de asistir a sus obligaciones, hasta tanto se demuestre negatividad en el test específico.

Desactivemos los mecanismos de negación, todavía no conocemos con absoluta certeza las razones por las que algunas personas infectadas mueren y otras no, privilegiemos la vida por sobre la muerte y CUIDÉMONOS ENTRES TODOS Y TODAS SOLIDARIAMENTE.