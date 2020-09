Imperdible nota al bahiense Ángel Cappa, en el día de su cumpleaños

En el día de su cumpleaños número 74 y desde España, donde esta radicado hace ya mucho tiempo, el experimentado entrenador Ángel Cappa dialogó esta mañana con el equipo de "La mesa dominguera", por LA BRÚJULA 24.

Y habló de varias cosas. Primero, lógicamente, el DT se refirió al avance de la pandemia a nivel mundial y a cómo se encuentra en lo personal. "Lo llevo del único modo que uno puede para no contagiarse, cuidándose mucho y no salir demasiado".

"Hoy vinieron mis hijos por mi cumpleaños, estuvimos con barbijos salvo en la comida. Mientras no haya una vacuna o remedio eficaz, es la única forma", indicó.

Respecto de la situación general en España, contó que "lo que ocurrió primero con el confinamiento riguroso fue que bajaron notablemente los contagios y a partir de ahí abrieron las puertas porque hay que encontrar un equilibrio entre la salud y la economía, se pronostica una cantidad tremenda de desocupados. Pero cuando abrieron los restaurantes, cafeterías y bares, hubo un rebrote muy grande y ahora no saben cómo poner un freno".

Lautaro Martínez

"Lo he visto muchas veces, tiene unas condiciones enormes para ser un gran jugador. Está en un proceso de aprendizaje, pero lamentablemente está en un equipo donde es difícil que progrese porque le tiran pelotazos de 30 metros para que se arregle, hace lo que puede".

"Está en un momento ideal para crecer como jugador, pero hay que ver que pasa. Barcelona posiblemente reciba lo que hace falta y pueda ir creciendo cada día un poco más".

Messi

"Lo que sucede en el club viene de hace mucho tiempo, ha perdido la calidad futbolística poco a poco y lo que pasó con el Bayern fue una explosión de todo esto. Él ha resuelto no ir a juicio y seguir jugando, pero saber qué va a pasar de aquí en adelante no lo puede saber nadie".

Posible vuelta del fútbol en Argentina

"Es complicado porque no solo se contagian los jugadores, ellos también tienen familias. Por otro lado también es necesario que vuelva porque los clubes no tienen de dónde sostenerse. Lo que se me ocurre decir que lo primordial es la salud de la gente, porque de lo contrario la cosa se complica mucho más".