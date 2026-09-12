Mediático abogado desembarca en el caso Del Valle: "El Estado es cómplice"

El abogado Roberto Castillo se incorporó al equipo que representa a la familia de la víctima en el caso de Alberto Martín Del Valle y dijo que trabajarán para revertir la resolución que declaró prescripta la causa por abuso sexual agravado y tentativa de aborto.

“Estoy convencido de que esto no va a quedar impune”, afirmó Castillo durante una entrevista con Modo Sábado, por La Brújula 24.

Del Valle fue detenido el 23 de agosto en Florencio Varela después de permanecer prófugo durante casi 15 años. La causa se inició en Puan y lo acusó de abusar sexualmente de su hijastra cuando tenía 11 años, dejarla embarazada e intentar someterla a un aborto.

Pocos días después de su captura, el juez de Garantías Guillermo Mércuri declaró extinguida por prescripción la acción penal por abuso sexual agravado y aborto en grado de tentativa y dispuso su sobreseimiento por esos hechos. Sin embargo, Del Valle continúa detenido por otra causa vinculada al incumplimiento de los deberes de asistencia familiar.

Castillo se sumó ahora al grupo de abogados que acompaña a Yamila Segovia, hermana de la víctima y una de las principales impulsoras de la búsqueda que terminó con la captura. Según explicó, recibió el expediente esta semana y comenzó a analizar una causa que definió como “muy extensa”.

El cuestionamiento a la prescripción

Uno de los principales planteos de Castillo apunta contra los argumentos utilizados para declarar prescripta la causa. El abogado sostuvo que la jurisprudencia citada en la resolución corresponde a situaciones en las que el imputado permaneció durante años sometido a un proceso judicial, mientras que, en este caso, Del Valle estuvo prófugo.

“El estado de incertidumbre lo provoca el mismo prófugo”, señaló.

Para Castillo, el tiempo transcurrido no puede analizarse únicamente como un cálculo de plazos, sino que deben considerarse las circunstancias particulares del expediente y la actuación del Estado durante los años en los que el acusado permaneció sin ser localizado.

Ese punto ya había formado parte de la discusión judicial. Antes del fallo de Mércuri, la Cámara de Apelaciones había revocado una primera declaración de prescripción y ordenado profundizar las medidas destinadas a determinar si Del Valle pudo haber cometido otros delitos durante su fuga que interrumpieran el cómputo.

“Lo que tenés que preguntarte es por qué pasó el tiempo y quién es responsable de ese paso del tiempo”, afirmó Castillo.

Además, cuestionó que la resolución no hubiera dado previamente intervención directa a la víctima y sostuvo que solicitarán que pueda ser escuchada ante la Cámara. “Mi representada no habló y ese es un derecho constitucional”, planteó.

El posible camino internacional

Castillo también dijo que el caso debe analizarse bajo los tratados internacionales vinculados con la protección de las víctimas de violencia sexual y, particularmente, niños y adolescentes. Por ello, aseguró que el equipo estudia la posibilidad de llevar el planteo ante organismos internacionales si la causa no encuentra respuesta dentro del sistema judicial argentino.

“El segundo hecho aberrante lo está cometiendo el Estado, entonces el Estado tiene que responder”, expresó, en referencia a lo que considera deficiencias en la investigación y en la búsqueda de Del Valle durante los años que permaneció prófugo.

El abogado señaló que incorporaron además a un especialista en Derecho Constitucional para analizar los posibles pasos judiciales.

“Nunca vi una historia como la de Yamila”

Durante la entrevista, Castillo destacó especialmente el recorrido de Yamila Segovia, quien durante años reclamó avances en la búsqueda de Del Valle y llegó a estudiar Derecho para intervenir activamente en el expediente.

La propia Segovia contó después de la captura que su objetivo continúa siendo que Del Valle llegue a juicio: “Mi sueño es verlo condenado, verlo frente a un tribunal”.

“Jamás vi algo así”, dijo Castillo sobre el recorrido de la abogada y hermana de la víctima.

El letrado sostuvo que el objetivo inmediato será que la Cámara revise la prescripción y permita continuar discutiendo la causa. “Tenemos un planteo que entendemos que tiene fundamentos serios”, afirmó.

Mientras esa discusión continúa, Del Valle permanece alojado en la Unidad Penal de Saavedra por la causa de incumplimiento de los deberes de asistencia familiar.