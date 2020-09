Buscan declarar a Bahía Blanca como la "Capital Provincial del Cooperativismo"

Días atrás, los legisladores bahienses Andrés De Leo, Marcelo Feliú, Nidia Moirano y Ayelén Durán, presentaron un proyecto que busca declarar la ciudad como la "Capital Provincial del Cooperativismo". Entre los fundamentos de la iniciativa, se destacó que la actualidad del sector, con más de sesenta entidades, y la histórica tradición de hace más de un siglo.

Al respecto, Andrés De Leo habló con el equipo de "La mesa dominguera", que se emite por LA BRÚJULA 24, y remarcó, entre varios conceptos, que "esto es un proyecto que terminamos presentando los 4 senadores que representamos a Bahía y eso le da un valor importante, porque somos de los dos frentes políticos con representación parlamentaria".

"Es claramente un proyecto que abrazamos todos los bahienses. Se juntaron los fundamentos que hacen que Bahía sea merecedora de este título, porque evidentemente hoy es el epicentro del desarrollo cooperativo muy importante, ya sea en producción, servicio y agrarias, como la de consumo", sostuvo.

Además, señaló que "esto no genera ningún beneficio directo desde el punto de vista clásico, aunque claramente representa un impulso o una presencia más importante si es que ya no la tiene". "Acá no hay grieta", ponderó.