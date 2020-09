La novela de Messi, en los ojos del gran Rafael Emilio Santiago

El experimentado periodista Rafael Emilio Santiago brindó esta mañana en LA BRÚJULA 24 su mirada sobre la novela que por estas horas envuelve al mejor jugador de fútbol del planeta: Lionel Messi.

En su habitual columna de todos los viernes, en el programa "Bahía Hoy", señaló que "quizás como una especie de oasis en medio de tantas estadísticas incómodas, augurios oscuros y chicanas de tinte político, creo que el tema Messi al menos distrae un poco, y de paso eclipsa una realidad indeseada para todos".

"Ahora el tema pandemia parece que se complicó bastante, más allá de que la información nunca fue segura, ya llevamos seis meses de acuartelamiento y estamos en el peor momento. Yo noto que hay gente ocupada en temas que no me interesan demasiado".

"El capítulo Messi suena a tapa de Gente, pero no daña tampoco, es algo distante y está a la vista que hay mucho dinero en juego. El presidente del Barcelona, sospechado en estos días por inflar algunos números, está negociando con alguien que fue condenado por evasión al fisco", sostuvo el profesional en relación al padre del astro argentino.

Y agregó: "A mí me estremeció cuando Messi dijo que lo había engañado su propio padre. Yo creo que todo tiene un límite".

En ese mismo sentido, analizando el panorama, Santiago explicó que "parece que el plan de los Messi era irse medianamente bien, él estuvo 20 años ahí y salvó a todos los suyos. Tenían ese famoso artículo que vencía ahora, pero los catalanes dicen que no. No suena bien que un tipo que vale 700 palos se vaya gratis, y amenazan con un juicio, que como se sabe no son sencillos".

"España ya perdió a Cristiano y ahora se les iría el más caro. Hay paquetes turísticos que incluyen ir a ver un partido al Camp Nou. Pero el buen gusto ornamental de Barcelona es inigualable, y podría tranquilamente prescindir del mejor del mundo. Es un banquete visual, a cada paso hay algo grato a la vista", indicó.

Y dijo que "si me preguntan a mí, ni pensaría en Manchester. Es la quinta ciudad británica, con poco más de 500 mil habitantes, famosa por sus chimeneas y dos equipos de fútbol. Al principio sonaba que podía ir a París, eso es otra cosa. Si este muchacho con esa cuenta bancaria no puede elegir ciudad para sus últimos años deportivos, nos tapó el agua".