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Despedida de Messi: el once de Argentina en el amistoso contra Benín
Optará por poner un equipo titular con la mayoría de los futbolistas que estuvieron durante los dos procesos mundialistas.
La Selección Argentina choca con Benín a las 20, por un amistoso internacional de la Fecha FIFA. Este partido será el último de Lionel Messi con la camiseta celeste y blanca, y para dicho duelo Lionel Scaloni pararía un once inicial con la base de los jugadores históricos que acompañaron a la Pulga desde 2018 hasta esta noche.
Todo indica que Scaloni optará por poner un equipo titular con la mayoría de los futbolistas que estuvieron durante los dos procesos mundialistas, varios de ellos campeones y subcampeones del Mundo. El arco será de Emiliano Martínez, mientras que la zaga central la formarán Cristian Romero y Nicolás Otamendi.
En el lateral izquierdo, estaría Nicolás Tagliafico, ya recuperado de la molestia que no le permitió jugar los dos primeros amistosos. Por otra parte, Agustín Giay se perfila para ser el defensor por derecha ya que ni Nahuel Molina -suspendido- ni Gonzalo Montiel fueron convocados.
El mediocampo también tendrá un regreso especial: Rodrigo De Paul, quien no estuvo citado para los partidos anteriores, volverá al once titular para jugar una última vez con Messi en Argentina, y junto a él estarán Enzo Fernández y Alexis Mac Allister. Por último, el ataque estará liderado por la Pulga, y lo más probable es que tanto Lautaro Martínez como Julián Álvarez compartan la delantera con el capitán.
La formación de la Selección Argentina vs. Benín:
Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez, Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.
Fuente: TyC Sports
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