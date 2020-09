Alberto Fernández volvió a referirse al caso Facundo: "Queremos saber qué pasó"

El presidente Alberto Fernández le envió este miércoles un mensaje a Cristina, la madre de Facundo Astudillo Castro, unos minutos después de que se confirmara oficialmente que el cadáver hallado en Villarino era del joven desaparecido.

“Me llamó la mamá de Facundo y me dio la mala noticia de que los restos que encontraron eran de su hijo. Quiero decirle que cuenta conmigo y con Axel. Los dos estamos comprometidos con saber lo que pasó”. El presidente @alferdez durante el acto por el Día de la Industria. pic.twitter.com/hPQP8XphUv — Alberto Fernández Prensa (@alferdezprensa) September 2, 2020

"Voy a tomarme una licencia. Cuando salía para acá me llamó la mamá de Facundo y me dio la mala noticia de que los restos que encontraron eran de Facundo. Quiero decirle públicamente a Cristina que cuenta conmigo y con Axel (Kicillof). Los dos estamos comprometidos en saber lo que pasó. Todo nuestro cariño y toda nuestra solidaridad. No dudés que los dos estamos a tu lado y queremos saber la verdad", dijo el mandatario este mediodía, durante el acto por el Día de la Industria en el partido bonaerense de Ezeiza.

El evento, que este año se desarrolló en el Centro de Operaciones de Sinteplast en el sur del Conurbano, es organizado tradicionalmente por la UIA para conmemorar el Día de la Industria.

(Fuente: Télam y Crónica)