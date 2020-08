El recuerdo de una fecha histórica para el deporte argentino

Como todos los viernes, el maestro Rafael Emilio Santiago desarrolló una brillante -y emotiva- columna en el programa "Bahía Hoy", que se emite por LA BRÚJULA 24. Y habló de lo que conoce a la perfección.

"Cuando yo trabajaba era difícil conseguir algunas noticias, pero ahora hay varias que resulta difícil recibirlas, porque llegan solas y por todos lados. Hay mucha información negativa y si querés ponerte melancólico, está al alcance de la mano", comenzó explicando el periodista.

"Ante una situación así, me pareció sano evocar hoy otro 28 de agosto, una fecha espléndida para el deporte de la nación. En el 2004, el fútbol argentino accedió al oro olímpico, un hecho inédito hasta ese momento. Y la Generación Dorada también se colgó la presea más deseada, creo un hecho casi imposible de repetir. Que un país como el nuestro levante el oro dos veces en un mismo día no es poca cosa", aseveró el especialista.

En esa misma línea, el experimentado profesional remarcó que "a veces uno tiene cierto recato al mirar hacia atrás, pero acá no hace falta. El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos y todo es más difuso. Si vemos a los protagonistas de aquel día, encontramos por ejemplo a Ginóbili y Tevez, que no es el único que está cerca del final. Mascherano con 36 sigue pisando el verde césped y D´alessandro, con 39. Hoy Germán Lux renovó contrato y en esa oportunidad no recibió ningún tanto".

"Luis Scola prolonga su presencia a los 40 y Pepe Sánchez está amenazando con volver a los 43", agregó.

Y recordó: "Llegando al estadio aquella tarde ya desde la calle se escuchaba el himno nacional. Un marcador escaso, pero el juego fue muy favorable. Y en el básquet recuerdo los triples de Montecchia. El desarrollo fue más o menos lo previsto, el gran partido había sido con Estados Unidos".

"El fútbol repitió en Beijing cuatro años después, ya con Messi y Di María entre sus filas. Pero en lo inmediato, no se intuyen nuevos 28 de agosto. Por muchos años nos ilusionamos los periodistas con llegar a los olímpicos. Ocurrieron muchas cosas increíbles en esa oportunidad, como ver a la reina haciendo de voluntaria. Yo tengo mis dudas de que algo así vuelva a repetirse", indicó.