Pitu Blázquez impidió que le robaran y escrachó al ladrón

El acróbata bahiense Mauro "Pitu" Blázquez impidió que se llevara adelante un insólito robo en la puerta de su escuela. Y escrachó al "amigo de lo ajeno".

En su cuenta de Instagram, el artista publicó la secuencia que fue captada por la cámara de seguridad ubicada en el frente de su domicilio. Y en su relato, no perdió el sentido del humor.

¡Vale destacar que todo se inició porque el "intruso" quiso robar un malvón!

"No lo iba a subir, pero después pensé y está bueno exponerlo así no vuelve a ocurrir. ¿qué hubieran hecho ustedes?. Tuve que poner cámaras porque me robaron 3 cactus y un ficus ya", referenció Blázquez en la publicación.

Aquí, las imágenes: