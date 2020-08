Habló la joven que sufrió un intento de secuestro: "Quiso llevarse a mi bebé"

Irina todavía está shockeada y motivos no le faltan, después de la pesadilla que vivió ayer cuando fue abordada por un desconocido que se movilizaba a bordo de una camioneta y la interceptó violentamente en la esquina de Esmeralda y Thompson.

"Iba a la salita médica a buscar documentación de Anses. De pasada tenía pensado ir a visitar a mi mamá que vive cerquita. En el trayecto sentía que me estaban siguiendo, pero le resté importancia y seguí caminando. Cuando frené para ver cómo estaba mi hija en el changuito, vi una camioneta negra que se frenó a pocos metros", mencionó la joven de 20 años, en LA BRÚJULA 24.

Y agregó en su charla con el periodista Germán Sasso que "me hice a un lado para que pueda pasar, pero la persona que manebaja me preguntó por una calle y le respondí que ni idea. Me consultó dónde iba y le dije que a la vuelta. Se bajó del vehículo y abrió el capot. Insistía, me preguntaba dónde vivo. Manoteó el changuito y empezamos a pelear. Llegué a agarrar a mi bebé y forcejeamos. Del susto no atiné a gritar o pedir ayuda".

"Esta persona me decía que a mi hija de cuatro meses no le iba a faltar nada, que le iba a dar ropa. Como venía un hombre caminando atrás, dejó de atacarme, se subió a la camioneta y se fue. Es un vehículo de esos que tienen una rueda de auxilio atrás", detalló en el pormenorizado relato.

Con relación a si se trata de una persona conocida del barrio, enfatizó: "No lo había visto en mi vida. Tenía un poquito de barba, un jeans, campera inflada y gorra negras. Este tipo volvió alrededor de las 18 a la puerta de mi casa, cuando ya estaba mi pareja en casa. Un vecino al que le había contado la situación me avisó de la presencia de la camioneta cuya patente es EIB 543 (marca Toyota)".

"Mi pareja y mi vecino trataron de perseguirlo mientras rondaba por el sector. Ellos dicen que lo vieron porque se los describí, que le tiraron el auto encima pero que el tipo no quiso frenar. Ahí fue cuando llamaron al 911. Nadie lo conoce, no le vemos rostro familiar. Estamos todos muy angustiados, mi mamá tiene mucho miedo", finalizó la mamá de Cielo, que difícilmente podrá borrar de su memoria semejante calvario.

"Está identificado"

El titular de la seccional Primera, Jose Luis Obechaka, expuso en este medio los avances de la investigación, aclarando que están muy cerca de lograr esclarecer el hecho que conmocionó al barrio.

"Recibimos una nota de colaboración a pedido de la Comisaría de la Mujer, donde nos solicitan la identificación según la patente", destacó Obechaka, enfatizando que la carátula por el momento es averiguación de ilícito.

Y agregó: "Realizamos un seguimiento hasta poder identificar al último dueño registrado en el vehículo, y a partir de ahí pedimos una serie de medidas a la Fiscalía para poder dilucidar el caso".

"Hicimos un cotejo con las cámaras municipales y pudimos detectar el paso de la camioneta por ciertas calles que coincidirían con los dichos de la denunciante", finalizó el comisario, aclarando que el sospechoso no tendría antecedentes policiales.