Confirman que las clases terminarán a fin de año y no habrá promoción automática

Nicolás Trotta, ministro de Educación de la Nación, confirmó que los alumnos de la Argentina culminarán la cursada a fin de año, como es habitual, y que las clases no se extenderán por el contexto anormal que generó la pandemia por coronavirus.

"Va a haber vacaciones, la cursada termina a fin de año", sostuvo Trotta durante una entrevista en el programa radial "A confesión de parte", que emite FM Milenium (106.7).

Además, si bien el ministro reconoció que "la pandemia impacta en los aprendizajes y también psicosocialmente en los chicos y chicas que no pueden ir a la escuela", no es un año perdido porque "todos están transitando un proceso de aprendizaje, muy dispar, pero siguen aprendiendo, transitando un proceso de construcción de conocimiento. No es un año perdido porque veo el compromiso de los maestros y los chicos".

En relación al sistema de promoción para el ciclo lectivo 2021, explicó: "Estamos trabajando la estrategia de promoción. No se va a promocionar el año automáticamente. Lo que hay que garantizar es el aprendizaje. Cuando se vuelva a las aulas vamos a tener que llevar una pauta de reorganización, donde primero vamos a tener que organizar los contenidos de cuarto para los futuros alumnos de quinto. Esa reorganización nos llevará dos o tres años."

Al mismo tiempo, el funcionario destacó que mañana reinician las clases presenciales unos 10.500 alumnos en la provincia de San Juan, en 14 de los 19 departamentos, y detalló cómo será la nueva escolaridad.

"Comienzan los últimos años. Es un aula donde hay que sostener el distanciamiento social. Se les da un kit con alcohol en gel y tapaboca. En esos 14 departamentos no hay circulación comunitaria. Los recreos serán por grados, escalonados y con la maestra atenta al distanciamiento social", puntualizó. Y pronosticó: "San Juan va a confirmar mañana en la Argentina que un regreso seguro es posible. La escuela es un lugar seguro si se aplican los protocolos."

En relación al AMBA, Trotta volvió a dejar en claro que "hasta que no haya un cambio de la realidad epidemiológica, no podemos proyectar el regreso. Hasta que no haya una baja del nivel de circulación del virus, es decir hasta que no estemos en la fase 5, no van a volver las clases presenciales. Yo fui quien se opuso a lo que quería hacer Jujuy, de regresar a clases de apoyo. Y lo hice porque creímos que no estaban dadas las condiciones epidemiológicas para dar ese paso.

De no mediar inconvenientes, el martes 18 volverían las clases en Catamarca. "Los países que regresaron en el momento indicado pudieron regresar a las aulas. El regreso no es obligatorio. Lo que sí es obligatorio es el derecho a la educación", manifestó.

Asimismo, el ministro consideró "fundamental dar visibilidad al debate educativo". "Cada hogar es diferente, no es lo mismo el que puede estar en la casa que el que sale a trabajar. En nueve de cada diez hogares, con las tareas ayuda la madre. Es ella la que asume el desafío de la continuidad pedagógica." También explicó su caso puntual: "Tengo tres hijos y veo como cada uno intenta transitar esta situación: no poder ver a los amigos, a los primos. Yo creo que hay que sostener el esfuerzo y el acompañamiento."

Finalmente, Trotta expresó su preocupación por "los chicos que no van a volver a la escuela de los sectores más vulnerables, y las secuelas de la pandemia en los chicos. Ese es un desafío porque ninguna maestra ha transitado esta problemática".

(Fuente: La Nación)

VOLVIERON LAS CLASES PRESENCIALES EN SAN JUAN

Las clases presenciales volvieron hoy en la provincia de San Juan, lo que fue considerado como "histórico" por tratarse de la primera jurisdicción de la Argentina que retoma la actividad en las aulas en medio de la pandemia de coronavirus.

En total, 10.470 alumnos de los últimos cursos de la primaria, la secundaria, la educación técnica, de formación profesional y adultos volvieron a clases con un estricto protocolo en 14 de los 19 departamentos de la provincia cuyana.

El regreso fue encabezado por el gobernador Sergio Uñac y el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, en este caso a distancia, en el marco de un acto que tuvo lugar en la Escuela 12 de Agosto, de reciente construcción, en el departamento sureño de Pocito, a unos 12 kilómetros de la capital sanjuanina.

El hecho fue considerado por Trotta como "un paso histórico para el sistema educativo". El funcionario nacional dijo que "el país celebra el paso que está dando San Juan y que es fundamental para que otras provincias con el mismo estatus sanitario puedan empezar a avanzar en un regreso seguro" a las aulas. Además, destacó en su cuenta de Twitter el "enorme esfuerzo de toda la comunidad educativa que lo ha hecho posible".

Por su parte, el gobernador Uñac dijo que en San Juan "nos animamos a dar este paso con humildad, para seguir enarbolando la historia de este país, para que la educación llegue a todos".

Dijo que "es obligación del Estado generar igualdad de oportunidades, y a eso estamos apuntando hoy con esa vuelta a clases en los departamentos alejados de modo voluntario", porque aclaró que "en el caso en los que los papás tengan dudas, les vamos a seguir entregando las tareas a distancia, para que los chicos puedan seguir abrazando la educación".

(Fuente: Télam)