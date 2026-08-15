Moria se toma vacaciones: El Trece tendrá conducción rotativa para reemplazarla

Moria Casán se ausentará durante varios días de La mañana con Moria y El Trece prepara una conducción rotativa para mantener el ciclo al aire durante sus vacaciones. La conductora viajará al Caribe el próximo lunes 17 de agosto y tiene previsto regresar el 28.

Según reveló el periodista Santiago Sposato, la intención es que distintos integrantes del programa y figuras invitadas ocupen temporalmente el lugar de la diva durante esas dos semanas.

Los primeros reemplazos ya están definidos. Federico Seeber estará al frente del ciclo el lunes 17, mientras que Marcelo Polino asumirá la conducción el martes 18. Para los días siguientes, la producción continúa cerrando nombres.

Una de las principales posibilidades es Ángel de Brito, quien confirmó que recibió la propuesta para conducir el programa el miércoles. El periodista aseguró que aceptó, aunque su participación dependerá de un acuerdo entre El Trece, América TV y Mandarina, productora vinculada a sus actuales compromisos laborales.

De Brito contó además que los posibles reemplazantes fueron elegidos con participación de la propia Moria. En caso de concretarse, su aparición significaría un regreso temporal a la pantalla de El Trece, canal donde condujo durante varios años Los Ángeles de la Mañana, antes de trasladar LAM a América.

Otro de los nombres que fue considerado fue el de Graciela Alfano, aunque finalmente la actriz rechazó la posibilidad debido a que ya tenía programado un viaje.

De esta manera, el magazine continuará en su horario habitual de las 9 durante la ausencia de Casán, aunque todavía quedan jornadas por cubrir antes de su regreso previsto para el viernes 28 de agosto.