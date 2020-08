La voz que nace en México y se proyecta a toda Latinoamérica

Melissa Galindo, cantante mexicana de 31 años, estrenó un segundo sencillo titulado "Vete con ellas", con la colaboración de Valdo Vinoz integrante de la agrupación urbana “Desde el Caribe Mexicano”. Y hoy habló con el equipo del programa "Tal cual es", que conduce Fernando Quiroga por LA BRÚJULA 24.

Con este nuevo trabajo, la bella Melissa se proyecta para toda Latinoamérica. "Vete con ellas" es una canción que habla del amor propio, de saber reconocer lo que valemos como seres humanos en una relación y de saber poner límites, de decir “hasta aquí” cuando dos personas no están en el mismo canal.

Cabe mencionar que fue participante de La Voz México, en la que cautivo a los jueces logrando voltear las sillas de Laura Pausini, Paulina Rubio, Miguel Bosé, Beto Cuevas, Yuri y Ricky Martín. Y a lo largo de su carrera ha colaborado con artistas como Moenia, Kalimba, Laura Pausini, Belinda y Mariana Bo.

"La canción tiene que ver con volar con nuestras propias alas y buscar la felicidad. La compuse hace como un año y fue una terapia hacerla. Es cien por cien real", aseguró respecto de "Vete con ellas". Y agregó: "Me sentí muy bien de poder sanar con ella. Agradezco por poder compartir mi música".

La Voz México. "Fue una experiencia increíble. Me temblaban hasta las cejas, he subido desde los 14 años a distintos escenarios, pero nada como eso. Es algo que me ha regalado muchísimo en mi vida y estoy muy agradecida".

"Ahora tenemos todo un poco congelado por la pandemia, pero de todos modos sigo componiendo canciones. Esperando lo que tenga que venir", comentó Melissa respecto de su presente.

"Si bien empecé a componer a los 14 años, ya desde muy chiquita cantaba las canciones que más me gustaban. Al principio mis padres lo tomaban como un juego, luego entendieron que era a lo que quería dedicar mi vida y comencé a estudiar un poco. Y aquí estoy, luego de más de 10 años sigo cumpliendo mis sueños", aseveró en otro tramo de la entrevista.

Y recordó: "Era la cantante entre mis amigos, como la artista. Los fines de semana cantaba en algún lugar y en la semana hacía las tareas. Creo que combinar todo eso fue muy gratificante, llegaba de la escuela y me ponía a tocar el piano, estuve siempre rodeada de arte y poco a poco fui dedicando mucho más tiempo" .