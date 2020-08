Vecino indignado: "A mi suegra la invitaron a una fiesta con karaoke"

Claudio es un vecino bahiense que vive en cercanías de avenida Alem al 3000 y está indignado porque asegura que adultos mayores empezaron a juntarse a pesar de la cuarentena.

sin ir más lejos, en diálogo con LA BRÚJULA 24, contó que por casualidad se enteró que a su suegra la invitaron a una fiesta con asado, baile y karaoke.

"Antes de la pandemia se juntaban con los amigos, los mantiene vivos a los jubilados, pero ahora con todo esto se había cortado. El otro día me enteré de casualidad, que la invitaron a una fiesta con karaoke", refirió.

Y agregó: "Hacen asado, bailan hasta las 3 o 4 de la mañana. Fue el fin de semana pasado. Es gente grande, a mi no me molesta, pero me preocupan los chicos. Yo tengo a mis hijas encerradas todo el día, con miedo para no contagiar a los abuelos".

En esa misma línea, comentó que "lo mismo pasa con gente que se ve en la calle caminando sin barbijos. Mis hijas ya ni quieren salir y si lo hacen, dan una vuelta y se vuelven, no tienen contacto con nadie. Todos hacemos un esfuerzo bárbaro para cuidarnos y hay gente mayor que no lo hace, a la que realmente le da lo mismo".