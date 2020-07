La violación de la cuarentena genera focos y preocupación en el interior

El interior bonaerense está viviendo un rebrote de casos de coronavirus. Aunque en la enorme mayoría de los municipios las restricciones son leves y se permiten actividades sociales y recreativas, las violaciones a la cuarentena están a la orden del día. Esta situación está planteada en un informe publicado hoy por el diario El Día de La Plata.

La situación genera preocupación en el gobierno de Axel Kicillof, quien ayer volvió a insistir con la necesidad de cuidar la “conductas privadas” en esta etapa de la pandemia.

Incluso Bahía Blanca estuvo a punto de volver a la fase 1 de la cuarentena en el día de ayer. Decisión que fue pensada por el Gobierno local y que llegó a plantearse en una reunión entre el intendente Héctor Gay y especialistas sanitarios. A pesar de seguir en fase 4, desde la comuna aseguran que “se seguirá monitoreando la situación epidemiológica”.

Con “previas” en casas, asados que sobrepasan el límite de personas permitido y encuentros sexuales “clandestinos” que vienen generando escándalo en pueblos, muchos municipios de la Provincia que estaban en la 5 debieron retroceder a la fase 3 o 4.

“La curva de contagios sigue en ascenso y nos preocupan los rebrotes en municipios del interior”, dijo la subsecretaria de Gestión de la Información del ministerio de Salud bonaerense luego de que otro municipio rural bonaerense quedara en la mira por un foco de coronavirus que se extendió a partir de una “previa” de adolescentes en la casa de una familia cuyos integrantes dieron luego positivo.

Se trata del distrito de Hipólito Yrigoyen, de apenas 10 mil habitantes, ubicado en el oeste de la provincia de Buenos Aires, entre Pehuajó y Bolívar.

Según relató ayer su intendente, Ignacio Pugnaloni, se debió tomar la decisión de retroceder de fase, lo que generó, dijo “un despiole bárbaro” a partir del accionar de “una familia de irresponsables que han arruinado a todo un pueblo”.

“Veníamos bien y se nos ha complicado feo por la irresponsabilidad. Los dos últimos casos habían estado en una ‘previa’ con uno de los nenes positivos siendo que estaba prohibida. Da rabia, impotencia y bronca. Fueron 110 días de mucho trabajo, sacrificio. Una familia de irresponsables han arruinado todo un pueblo”, lanzó el intendente Pugnaloni ayer en declaraciones radiales.

“IRRESPONSABILIDAD”

“Acá hubo irresponsabilidad de la familia, estuvieron cinco días con síntomas y no dijeron nada, para cuando llegamos con el servicio de salud ya hacía una semana que mantenían contactos. La gente tomó muy mal la regresión de fase porque estábamos con reuniones familiares, con reapertura de comercios y tuvimos que volver a fase 3 y no sé si no habrá más casos y habrá que restringir aún más, es un pueblo que vive del campo y no es tan fácil contener este desastre”, se lamentó.

El de Hipólito Yrigoyen se sumó al de otros casos resonantes de municipios que gozaban de la flexibilización de la fase 5 y debieron volver atrás a partir de situaciones que tienen que ver con transgresiones de vecinos, como encuentros que sobrepasan el límite de personas permitido o que violan las restricciones dispuestas.

El de Dolores fue uno de los más resonantes. Allí, de cero casos se pasó a 34 positivos de COVID-19 en menos de una semana, por lo que el jefe comunal Camilo Etchevarren dispuso endurecer la cuarentena y el aislamiento.

En esa ciudad, la llegada del virus fue eje de todo tipo de versiones que circularon a través de audios de WhatsApp, algunos falsos, y boca a boca. Todas apuntan a una serie de encuentros “prohibidos” entre algunos de los casos positivos que fueron propagando el COVID por Dolores y que fueron la comidilla de vecinos.

La primera paciente infectada es una trabajadora del Hospital San Roque que había viajado a Buenos Aires como parte de su servicio esencial. La mujer se encuentra internada en su mismo lugar de trabajo mientras que sus dos hijas, una beba y una joven embarazada, permanecen aisladas en el Hospital Polivalente con buen estado de salud.

La preocupación fue en aumento el fin de semana, cuando se confirmaron cuatro nuevos casos, todos de contacto estrecho con ella: una hermana, sus dos hijas y su esposo. Tres de ellos se encuentran aislados en el Polivalente y uno está cumpliendo con el confinamiento en su domicilio, con guardia policial.

Como Dolores, otros distritos del interior volvieron a la fase 3, entre ellos Chascomús, donde se registraron tres nuevos casos que generan fuerte preocupación en la gestión del intendente Javier Gastón.

“Volvemos al aislamiento obligatorio. Tenemos que ser conscientes y cuidarnos entre todos”, anunció ayer por redes el intendente Gastón.

Castelli, Suipacha, Balcarce, Punta Indio, Roque Pérez y Bolívar son algunos que están en la lista de los que en los últimos días pasaron de fase cinco a la fase tres o cuatro, según la información oficial difundida por la Provincia.

BENITO JUÁREZ

Otro de los municipios que tuvo su primer caso de coronavirus a partir de una violación de la cuarentena es Benito Juárez. Ubicado a 70 kilómetros al sur de Tandil, este distrito de 15 mil habitantes fue uno de los primeros en volver a la “normalidad”, incluso con peluquerías abiertas.

Pero el caso de una mujer que, según trascendió, habría violado la cuarentena al salir del pueblo para ir hasta la localidad de Chillar, en el vecino municipio de Azul, donde de acuerdo al relato comió un asado con varios hombres.

Al volver a Benito Juárez con síntomas, la mujer fue hisopada, con resultado positivo y fue internada en el hospital. Pero, según se informó, escapó del nosocomio y recorrió comercios y espacios públicos, lo que unas 110 personas debieron ser aisladas.

“Estamos preocupados por este rebrote en el interior”, dicen en la Provincia.