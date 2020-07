Habló el pastor de la Iglesia incendiada: "Se perdió una vida, lo material va y viene"

El pastor Marcos es la máxima autoridad de la Iglesia Adventista del Séptimo Día ubicada en Cárrega 3435 de Ingeniero White, donde un joven de 25 años murió por acción del fuego en el incendio del templo ocurrido durante la madrugada del domingo, cuyas causas intentan establecerse.

En diálogo con LA BRÚJULA 24, quien oficia como responsable de la congregación señaló: "Me llamaron a las 4 para comentarme que se estaba incendiando la Iglesia. Hablé con los hermanos de la congregación y constaté que estaba ocurriendo el siniestro. Rápidamente fui para allá".

Y agregó: "Se quemó todo. La Policía y los Bomberos hicieron un muy buen trabajo. Los hermanos de la Iglesia fueron tomados como testigos", al tiempo que agregó: "Ellos vieron a tres muchachos entrando a robar, uno de ellos por alguna razón que desconocemos, falleció en el interior".

"Tampoco se sabe el motivo por el cual se iniciaron las llamas. Sí puedo comentar es que me puse en contacto con la mamá de este joven, nos pusimos a servicio de ellos. Esto es material, va y viene y se recupera, lo que se perdió es una vida. Oramos junto a su familia en un momento triste", sostuvo en su charla con el periodista Germán Sasso.

Por último, quien en el partido de Bahía Blanca tiene nueve Iglesias a su cargo, comentó su propósito en estos tiempos difíciles: "Llevar esperanza y paz es la tarea que nos toca como cristianos", destacando al cierre: "Me gustaría contar con más información de lo que pasó. En la Iglesia no vive nadie, se cierra cuando no hay actividad. Teníamos un proyector, un micrófono, una computadora y se quemó todo".

Cabe recordar que los servidores públicos que participaron en el hecho aseguran que una Biblia quedó intacta, pese a la voracidad de las llamas.