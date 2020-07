"Me encantaría cantar a dúo con Abel Pintos", admite popular artista infantil

Dedicada cien por ciento al público infantil desde hace más de 30 años, Adriana no para ni en cuarentena. Este sábado 4 de julio se presentará en La plaza de los chicos online con su show Cajitas de sorpresas.

La cantante se animó a jugar un rato contar qué otras cosas le gustaría hacer en el mundo artístico: "Me encantaría meterme en una serie, por ejemplo actuando de mala y enamorarme, actuar en un 'culebrón'".

Con respecto a la música, Adriana también imaginó: "El rock nacional fue mi adolescencia así que me imagino teniendo mi banda y que suene. Sueño con una colaboración con Abel Pintos, me encanta. Tiene una vibra que me llega al alma. Transmite una energía increíble".

Dentro de los sueños cumplidos, la cantante destacó: "Cuando se podía, también compartí escenario con Juan Carlos Baglietto, cantamos Inconsciente Colectivo organizado por Juan Carr. Baglietto ya me había venido a ver cuando su hija era chiquita y estar abrazados cantando en el escenario fue re lindo".

Fuente: Ciudad Magazine.