Dagna se refirió a las escuchas entre Tinelli y Grondona: "Hay política de por medio"

Conoce a Marcelo Tinelli, conoció a Julio Grondona y es parte del ambiente del fútbol y de AFA desde hace años. Alfredo Dagna, vicepresidente de Olimpo, es palabra autorizada para opinar respecto a la polémica generada a partir de las escuchas que ayer dio a conocer Jorge Lanata, en las que el conductor televisivo realizaba diversos pedidos referidos a la designación de los árbitros para los partidos de Primera y la programación de los horarios de los encuentros que tenían como protagonista a San Lorenzo en 2013.

"Me parece que no tiene ni el más mínimo sentido hablar de esto. Ahora que no hay fútbol, de algo se tiene que hablar. Me da risa porque Tinelli no quería a Trucco, Grondona le puso a Trucco y San Lorenzo ganó. Si yo hiciera un raconto de las cosas que he tenido que bancar como dirigente, de técnicos que tienen cientos de cábalas, que te piden que no juguemos un sábado porque trae mala suerte, que no juguemos a la noche porque el arquero no ve bien, que las ventajas por los días de descanso...", reflexionó.

"¿Vos crees que River y Boca no eligen el árbitro que dirige el superclásico?. Esto es un tema político. No te olvides que dentro de poco se tienen que volver a tratar los derechos televisivos y por ahí se puede explicar que aparezca una denuncia de este tipo", argumentó.

Según Dagna, alrededor de los dirigentes deportivos se han creado decenas de mitos, con cuestiones que en la práctica no suceden. Además, aseguró que en Argentina, los equipos chicos pueden pelear campeonatos, cuando en los torneos europeos, eso no sucede.

"En España hace años que salen campeones solamente dos equipos. En toda Europa salen campeones los equipos grandes. Acá, gana Argentinos Juniors, Vélez, Racing, Boca, River. Pero dudamos de todo. Hay muchos mitos creados alrededor de los dirigentes. Si fuera todo por plata, saldrían campeones dos o tres equipos, nada más", dijo.

Además, el vicepresidente del aurinegro, se refirió a la llegada del fatídico 30 de junio, día en el que se vencen muchos contratos de jugadores que, en medio de la pandemia de coronavirus, quedarán sin trabajo durante un tiempo indeterminado.

"No se ha podido avanzar prácticamente en nada. Los contratos se terminan y los jugadores tienen la posibilidad de disolver el vínculo o el club, también tienen la chance de no renovar. Indudablemente, la situación es compleja porque no sabemos cuándo va a volver el fútbol, entonces se hace difícil saber qué conviene hacer con esos contratos. La verdad que yo lo veo cada vez más complicado. Los casos se han disparado, AMBA volvió a fase 1 y AFA no permitirá movimientos de los equipos hasta que todos los sectores no estén en Fase 4. Esto es día a día y cuando esté superando, nos tendremos que sentar a ver qué hacemos", dijo.

"Veremos si tenemos que hacer un esfuerzo por alguno de los jugadores cuyos contratos se terminan hoy. Pero lo veremos de acá a dos o tres meses. No podemos tener tantos contratos en un club que no tiene ingresos. Es inviable. Cuando vuelva la actividad, veremos con quien tenemos que renovar y si no tiene club y le interesa quedarse, seguirá", completó.

Escuchá la nota completa: