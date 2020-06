Denuncia que perdió un bolso repleto de dinero afuera de una concesionaria

Mauricio Dos Santos es oriundo de Médanos. El último sábado y después de mucho pensarlo, vino a una reconocida concesionaria de autos, ubicada en Brown e Ingeniero Luiggi a cerrar un acuerdo para llevarse ese vehículo con el que tanto había soñado.

Sin embargo, aquella jornada que él imaginó sería mágica, terminó convirtiéndose en una pesadilla.

En medio de la charla con el vendedor, Mauricio perdió el bolso en el que traía el dinero para pagar la seña. "Era una suma importante. Tengo que trabajar cono 10 años para volver a juntarlos", dijo en contacto con la redacción de LA BRÚJULA 24.

Según Mauricio, una vez que llegaron a la consecionaria, junto a su mamá y su mecánico, se bajaron para revisar el vehículo que iba a adquirir.

"Mientras estaba hablando con el vendedor, me di cuenta que me habia olvidado la campera. La fui a buscar al auto en el que había venido a Bahía y la saqué. Es probable que ahí se me haya caído el bolso que también estaba en el baúl", relató Mauricio.

"Cuando volví a buscar el bolso, ya no estaba. Ahí comenzó mi mal. Entiendo que va a ser difícil que me lo devuelvan, pero al menos pido que la municipalidad me deje ver las cámaras de seguridad para ver si se cayó en ese momento o si alguien me abrió el baúl. La consecionaria no tiene nada que ver en esto, pero sé que ahí hay una cámara de seguridad del municipio", reclamó.

Mauricio está resignado. Sabe que será complejo que pueda recuperar el dinero y poder comprar el auto. Pero su idea es al menos sacarse la culpa que lo agobia. "En esa esquina hay cámaras, pero ya hice el pedido y por ahora no tuve respuestas", dijo.