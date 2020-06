Una mujer contó que Makro la discriminó porque trabaja en el Hospital Municipal

Estefanía Hardoy es instrumentadora quirúrgica y vivió un desagradable episodio, inesperado en tiempos donde la información sobre el coronavirus ya no son tan desconocidos como en el comienzo de la pandemia.

La mujer denunció al mayorista Makro por discriminación, después de que le negaran el acceso al salón comercial por tratarse de una trabajadora del Hospital Municipal, considerándola una persona que podría expandir la enfermedad.

"Esto ocurrió ayer alrededor de las 14:30, acudí como cualquier persona a comprar. Elegí un mayorista para ahorrarme de ir a otros lugares. Hacía mucho tiempo que no iba, hice la cola y cuando llegué a la persona que ponía alcohol en gel y amablemente tomaba la temperatura, me empezó a hacer preguntas desafortunadas", resaltó Hardoy, en LA BRÚJULA 24.

Y siguió con la cronología de los hechos: "El protocolo de ellos me parece fantástico, el requerimiento del tapabocas, hacer la fila para no apretarnos y la distancia prudencial. El cuestionario parece desafortunado. Apuntaban a saber si era familiar de alguien que trabaje en el Hiper de la Cooperativa o en el Hospital Municipal. Siendo profesional de la salud, nosotros cumplimos protocolos y si circulo, es porque no necesito estar aislada".

"Les expliqué que estoy cumpliendo perfectamente la cuarentena que nos toca a todos. Hay personas que requieren aislamiento por ser factor de riesgo o ser contacto estrecho de alguien que haya dado positivo. Que haya casos no significa que todo el personal del Hospital Municipal no pueda ingresar a comprar. La respuesta que me dieron es que era para resguardar al resto", sostuvo, aún visiblemente indignada, en el programa "Una Buena Razón".

Consultada respecto a sus sensaciones en ese incómodo episodio, aclaró: "Estamos muy capacitados para atender en este asunto y si estaba en la fila es porque estaba tranquila. El Hospital aisló a quien correspondía y yo sabía que podía acudir. Al inicio de la pandemia iba siempre a Makro y me parecía fantástico que se adoptaran todas las medidas de preservación sanitaria. Pero las preguntas que hicieron ayer, hacia dónde apuntan".

"Me separaron a un costadito de la fila, con mi chango, esperando la llegada del supervisor. Al resto de la gente le hacían las preguntas e iban pasando. Pensé que me iban a hacer un par de consultas más, yo estaba super tranquila. Vino una persona y me realizó el mismo cuestionario, le repetí que soy personal del hospital y me pidió en voz baja que me retire por pertenecer a una institución donde hubo casos de coronavirus. Nadie más escuchó el diálogo por el distanciamiento que tomamos", añadió.

Y fue aún más allá: "No podía creer que me hayan cerrado las puertas. Le di explicaciones antes de irme, le conté que estaba cumpliendo con todos los protocolos y que si estaba acá, no había problema ni soy un riesgo. Esta persona me dijo cumplía órdenes. En el momento me quedé callada, soy muy respetuosa y no me dio para hacer un escándalo".

Luego de confesar que por dentro se sentía indignada, hizo los mandados en otro lugar y cargó nafta antes de regresar a su casa: "Llamé a mi marido y le relaté angustiada lo sucedido. Luego decidí compartirlo con mis compañeros del hospital, con los que tenemos un grupo de Whatsapp, a partir de ahí el hecho se había viralizado por la indignación que despertaba. El teléfono me ardía y autoridades del hospital se comunicaron conmigo. Gracias a Dios estoy rodeada de gente hermosa en el ámbito laboral".

"Seguramente haga mi descargo en el Inadi, creo que corresponde y es mi responsabilidad. Soy la vocera de todas las personas que trabajamos en el ámbito de salud. No tengo malas intenciones ni deseos, solo quisiera despertar la reflexión de la institución, porque esto no fue una decisión de una persona en particular", concluyó.