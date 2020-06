Acusan de fraude a Samanta Casais, una participante de “Bake Off Argentina”

Si la propuesta de Bake Off (Telefe, domingos a las 22,30) es encontrar al mejor pastelero amateur de la Argentina , una serie de imágenes viralizadas en las últimas horas deja expuesta la idea del formato.

Es que en las redes sociales se filtraron notas periodísticas, fotos y videos de archivo en los que la participante Samanta Casais, presentada en el reality como "empleada administrativa", es en realidad pastelera.

Para agregarle más polémica al caso, Samanta es una de las cuatro concursantes que sigue con vida en el certamen conducido por Paula Chaves, cuya final está anunciada para el domingo 5 de julio.

En uno de los videos expuestos, la cocinera aparece haciendo una torta Rogel en Tarde XTRA, un programa de C5N del año 2018 que era conducido por Agustina Casanova.

Programa de C5N emitido en 2018

También se la ve en una nota publicada por el sitio Vision Gourmet dedicada al café San Juan. Allí, Samanta posa para las fotos junto a dos chefs del emblemático bar de San Telmo. "La cocina, el corazón de todo restaurante, estaba a cargo de Román y Claudio, secundados por Samanta, especializada en pastelería", señala el artículo, del año 2014.

Samanta, de 29 años y oriunda de la ciudad de Buenos Aires, es considerada una de las aspirantes más calificadas para ganar Bake Off, recibiendo elogios del jurado domingo tras domingo.

Sin embargo, esa cualidad la hizo ganarse muchos enemigos en el mundo de las redes sociales, donde le critican esa confianza o seguridad que demuestra a la hora de elaborar sus deliciosas creaciones.

Desde la producción de Bake Off todavía no hicieron comentarios al respecto pero vale mencionar que el reality ya fue grabado en su totalidad, por lo que no se espera que haya cambios en la dinámica de los tres programas que quedan por emitir.