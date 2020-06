Ronaldo, sobre Lautaro Martínez: "Es un gran delantero"

Cuando un referente del fútbol de los últimos años como Ronaldo habla, conviene escucharlo. El ex delantero es palabra autorizada a la hora de hablar de fútbol y esta vez el ex goleador se refirió a Lautaro Martínez.

El bahiense está cerca de pasar al Barcelona tras sus buenas temporadas en el Inter y Ronaldo opinó al respecto. "Lautaro es un gran delantero que ya está en un gran equipo como es el Inter. Veremos qué pasa en el mercado, parece que va a ser muy movido. No puedo decidir por él y no sé qué es lo mejor para él. No me atrevo a decirlo.", aseguró.

Además, el ex futbolista de 43 años agregó durante una conferencia de prensa que "le deseo suerte, no es un mal problema para él elegir entre Barcelona e Inter".

Pero el Fenómeno también se puso a hacer un poco de historia y evaluar, según su criterio, a los mejores jugadores de la historia. Y ante la consulta, no dudó en ubicar en orden a los mejores futbolistas que pisaron un campo de juego.

"Pelé, Maradona, Messi y Cristiano Ronaldo", fueron los elegidos del ex futbolista de la Selección Brasileña quien agregó además que no la hubiese pasado nada bien si el confinamiento por la pandemia lo hubiese agarrado en su época de jugador.

Para cerrar, se mostró en contra de la vuelta del fútbol en Brasil en medio del aumento de casos (y fallecidos) por coronavirus en su país. "Habría que seguir el ejemplo de Europa, que solo ha pensado en volver al campeonato cuando los contagios se han reducido muchísimo. Estoy en contra", sostuvo.

Fuente: TNT Sports