Rocío Marengo recordó cómo fue su primer beso con Eduardo Fort

Pese a que están juntos desde hace seis años, fue recién a mediados del año pasado cuando Rocío Marengo decidió blanquear su noviazgo con Eduardo Fort, cuya historia de amor optó por vivirla lejos de los medios y las redes sociales.

Y fue en su participación en Bienvenidos a bordo, el programa que conduce Guido Kaczka por eltrece, que Rocío recordó cómo fue el primer flechazo con el hombre que logró conquistar su corazón: “¿Cómo fue mi primer beso con él? En realidad fue la primera vez que lo tuve cerquita”, comenzó diciendo.

Y agregó: “Tenemos mucha química y la primera vez que nos teníamos que despedir, porque cada uno se iba a su casa después de haber comido con amigos en Cañitas, yo me fui caminando con mis amigas, él se subió a su auto y me dice ‘te llevo’. Mis amigas me dijeron ‘dale, andá’”.

“Entonces me subo al auto para hacer dos cuadras porque yo vivo por ahí. Y cuando me voy a bajar del auto, el beso fue como en la comisura de la boca. Nos re gustamos. Yo quedé muerta de amor. Fue amor a primera vista para los dos”, cerró, enamoradísima del hermano del recordado Ricardo Fort.

Fuente: Ciudad Magazine.