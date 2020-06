"Nos tocó una situación dramática, el que ve otra cosa está mal de la cabeza"

El gobernador Axel Kicillof brindó en las últimas horas una extensa entrevista en la que dejó su opinión respecto a la evolución de la pandemia de coronavirus en el país y en especial, en la provincia de Buenos Aires.

"Este es un virus, lo que estoy diciendo parece una estupidez, pero no estoy hablando solo de que es microscópico, si no además que tiene una etapa de incubación de cuatro días donde en general no manifiesta ningún síntoma y estás contagiado y contagias. Cualquiera de nosotros puede tener el virus hoy. La única forma de cuidarse es que mi saliva no se cruce con la tuya. Y no se trata de cantidad, si no que las micro gotas que yo largo ahora cuando hablo contagian. A mi me obsesiona, yo leo todo lo que puedo...", confesó

"Nos tocó una situación inédita, totalmente novedosa, inesperada, dramática. El que está mirando otra cosa la verdad que está muy mal de la cabeza o está desprendido de la realidad", acotó.

Enseguida, Kicillof, explicó que quienes lo critican por la extensión de la cuarentena, tienen un pensamiento muy dogmático e ideológico.

"Los que dicen “el virus no existe” o “muéranse los que se tienen que morir”, o los que dicen “se enamoraron de la cuarentena”. Es un pensamiento muy dogmático e ideológico. Solamente puede estar pasando eso por un problema en la cabeza, o también puede ser otro problema en la cabeza que es que los mueve el odio, la ideología o una voluntad ajena a la situación real. Porque incluso veo buena parte de la oposición, que son muchísimos intendentes y el intendente de la ciudad de Buenos Aires también, que están tan preocupados como yo. A ver, me podrían haber dicho “vas a tener una pandemia o una invasión extrarrestre”, porque estas cosas son de las películas. Capaz que la invasión extrarrestre eran unos bichos rojos o verdes que había que matar, pero visibles. Esto es muy complejo. Y sí, estoy obsesionado", reconoció.

Con respecto al paso a una cuarentena más estricta en algunos sectores de la provincia, Kicillof dijo que por el momento no hay otro remedio.

"Veo que hay un cansancio, un hartazgo de muchos. Angustia. Veo que el fondo de todo eso es miedo. Lo que tenemos que caer en la cuenta es que la probabilidad de morirnos subió por algo que antes no existía. El fondo es que todos estamos con miedo porque hay una realidad más amenazante y más peligrosa. Salir a la calle era algo que estaba desprovisto prácticamente de cualquier riesgo. Hoy salís a la calle y podes volver con un virus que te puede contagiar a vos o a un familiar, un conocido. Comprendo que haya una angustia, pero es el virus. La verdad que hay una sola receta, y una sola respuesta que ha sido exitosa en el mundo, una sola, que es cuando aparecen aumento de casos generar mayor aislamiento. Es la única que funcionó bien. Si hubiera cualquier otro remedio te juro que lo compro. Pero no lo hay. Tiene que haber, sí, un nuevo intento de explicar bien la situación para que todos la comprendan", dijo.

(Fuente: Infobae)