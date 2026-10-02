El pollo desplazó a la carne vacuna y se convirtió en la más consumida del país

Por primera vez en la historia, el consumo de carne aviar quedó por encima del de carne vacuna en Argentina. La diferencia fue mínima, pero marcó un cambio significativo en los hábitos alimentarios, impulsado principalmente por la brecha de precios.

Entre agosto de 2025 y julio de 2026, el consumo de pollo alcanzó los 47 kilos por habitante, mientras que el de carne vacuna se ubicó en 46,7 kilos. El cerdo, por su parte, llegó a un récord de 20,1 kilos por persona.

Los datos surgen de un informe del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL), de la Fundación Mediterránea, que analizó la evolución de los precios, la producción, las exportaciones y el consumo de las principales carnes.

El cambio estuvo directamente relacionado con el costo de los alimentos. Durante los últimos doce meses, el precio de un kilo de carne vacuna fue equivalente al de 3,6 kilos de pollo entero o 1,9 kilos de pechito de cerdo.

La diferencia se profundizó porque la carne bovina aumentó 13,3% en términos reales durante el último año, mientras que el pollo y el cerdo registraron bajas cercanas al 4%, una vez descontada la inflación.

De esta manera, los hogares reemplazaron una parte del consumo de carne vacuna por opciones más económicas. Pese a esa modificación, el consumo conjunto de las tres principales carnes permaneció en niveles elevados: llegó a 113,8 kilos por habitante entre agosto de 2025 y julio de 2026, apenas 2% menos que un año antes.

La situación de la carne vacuna también estuvo condicionada por una menor disponibilidad en el mercado interno. En los doce meses terminados en agosto de 2026, la oferta local se redujo hasta 46,2 kilos por habitante, el nivel más bajo registrado desde 1990.

Según el IERAL, la producción cayó de 69 a 64,6 kilos por habitante, mientras que las exportaciones crecieron y llegaron a niveles récord. En los últimos doce meses, las ventas externas de carne bovina alcanzaron un valor estimado de US$4.729 millones, 35,4% más que un año atrás.

En agosto, además, una canasta compuesta por 18 cortes vacunos promedió $17.871 por kilo. Aunque ese precio resultó 10,1% inferior al máximo alcanzado en marzo, todavía se encontraba 13,3% por encima del nivel de agosto de 2025 en términos reales y 30,3% sobre el promedio histórico de las últimas dos décadas para ese mes.

Así, mientras la carne vacuna continúa teniendo un peso central en la alimentación argentina, la combinación de precios elevados y menor oferta interna abrió paso a una modificación inédita: por primera vez, el pollo pasó a ocupar el primer lugar en el consumo por habitante.