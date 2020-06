Tornquist: Bordoni insiste con que no dejará entrar bahienses a su distrito

El municipio de Tornquist autorizó desde hoy a personas que sean propietarias de inmuebles en localidades de la comarca a viajar al distrito para hacer uso de las mismas, aunque dentro de esta habilitación, excluyó a los habitantes de Bahía Blanca.

Si bien la reglamentación abarca a localidades donde no hay transmisión comunitaria de COVID 19, también se encuentra incluidas Bahía Blanca, Olavarría, Villarino y Necochea.

Las flexibilización menciona que se podrán trasladar dos personas por vehículo como máximo y el horario permitido del ingreso será de 8 a 21 horas. Además podrán pernoctar y permanecer por tiempo indeterminado, pudiendo concurrir a otras localidades dentro del distrito.

"El intendente Bordoni tiene la decisión tomada de autorizar el ingreso de personas que tengan propiedades en el distrito y vengan de lugares libres de coronavirus. No tendrán permitido entrar los provenientes de los sitios con transmisión comunitaria más Bahía Blanca, Villarino, Olavarría, Necochea y las todas ciudades del país que tengan casos de coronavirus”, dijo Ezequiel Gabella, Secretario de Gobierno y Seguridad de Tornquist.

“Que entiendan que es una medida considerada apropiada para salvaguardar la salud de los vecinos de Tornquist”, manifestó en cuanto a la molestia de las personas que tienen viviendas en el distrito y no pueden arribar debido a que residen en lugares con infectados de COVID-19.

Por su parte, el propio Sergio Bordoni confirmó hoy en el programa Posturas de Radio 10, que por el momento los bahienses no pueden ingresar. "No se puede pasar por los controles" dijo.

Ayer, el intendente Héctor Gay había dicho en LA BRÚJULA 24 esta medida es discriminatoria y no descartó tomar medidas al respecto.

"Yo creo que eso raya lo discriminatorio. ¿Qué pasa si yo hago lo mismo con el que viene de Tornquist?. Hace dos semanas el intendente de Suárez me llamó porque un comisionista no pudo entrar a Bahía por un problema con los papeles. Dos días después salió en los medios y dijo que Bahía tendría que haber cerrado todo. No se entiende", expuso.

Y agregó: "Nosotros queremos que la gente de la zona venga porque vienen a comprar o hacerse un estudio. Si en algún momento se decide que haya apertura al turismo y excluyen a Bahía, yo me siento en condiciones de actuar de la misma manera y no dejar entrar a personas de esos distritos. Si no dejan entrar al bahiense a Sierra de la Ventana, el de Sierra no podrá entrar a Bahía tampoco", agregó.

Por su parte, hoy, el intendente de Monte Hermoso, Alejandro Dichiara aclaró que la restricción para ingresar a su distrito rige hasta el 30 de junio.

"Entrar a Monte para el que tiene domicilio en la localidad es fácil, caso contrario es imposible: "Esto rige hasta el 30 de junio. Luego de esa fecha se verá si se puede flexibilizar", aclaró.