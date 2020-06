Fuertes críticas de la oposición por la extensión de la cuarentena

El presidente Alberto Fernández extendió anoche el aislamiento social, preventivo y obligatorio hasta el 28 de junio. Finalizada la conferencia de prensa en Olivos, y según publica el diario La Nación, varias figuras de la oposición no tardaron en expresar sus críticas en relación al anuncio.

"Después de casi 80 días de cuarentena, estamos como si nada hubiera pasado", sentenció Patricia Bullrich en diálogo con TN. La titular del PRO alertó sobre las consecuencias de la extensión y como esta podría derivar en una "pobreza extrema". Por otro lado, la exministra de Seguridad instó al Presidente y a los ministros a bajarse los sueldos e indicó que en el Congreso de la Nación "deberían tratarse sólo temas del Covid-19".

"Para mí fue una especie de cronología del no anuncio porque el Gobernador planteó que le parece bien que abran los comercios de cercanía, pero se refirió a todos aquellos que no estén en una avenida o centro comercial barrial. ¿Alguien conoce muchos locales en esas condiciones?", ironizó el intendente de Vicente López, Jorge Macri, sobre uno de los puntos que expuso ayer Axel Kicillof.

También en diálogo con TN, el intendente de Vicente López apuntó contra el accionar del gobernador bonaerense. "Establece el mismo criterio para La Matanza que para San Cayetano que tiene 9.800 habitantes. Desde el punto de vista de análisis sanitario, me parece de una pobreza conceptual absoluta. Es el no querer abrir", sostuvo Macri. Y, al respecto, agregó: "Creo que está honestamente preocupado pero quiere abarcar todas las decisiones él. Los intendentes hemos sido electos por la gente también. No somos un grupo de irresponsables que quieren que sus comunidades se enfermen".

Por su parte Miguel Ángel Pichetto recomendó "tener cuidado con el tema de la salud mental', y en esa misma línea advirtió: "Para el argentino, el aislamiento es un problema importante". En una entrevista con Canal 9 el exsenador indicó que el Presidente "debería fijar una luz al final del camino".

"Kicillof habló de las villas de la Ciudad de Buenos Aires, pero no de sus 1800 asentamientos. Debería preocuparse de las villas en el conurbano. Larreta está bien orientado, y está bien que flexibilice la cuarentena", opinó Pichetto.