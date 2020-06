"Es pastor evangélico, pero se maneja con mucha soberbia"

Pero, oyente de La Brújula 24 que prefirió no dar su apellido por seguridad, habló sobre Joel Toniolo, uno de los responsables del geriátrico clandestino de Avellaneda al 700 -"No me rompan las pelotas", dijo esta mañana-, y lo tildó de "prepotente".

En diálogo con el programa "Bahía Hoy", el hombre contó que Toniolo "es un pastor evangélico, tiene un templo en Villa Harding Green, una persona muy soberbia, de carácter muy fuerte".

"Así como reaccionó en la radio lo hace en la vida, es recaudador de dinero en todo sentido, es por eso que no tiene sentimientos", aseveró Pedro, y comentó que "en la calle Portugal maneja un geriátrico también, a la vuelta del Teatro Municipal".

Y respecto de su vínculo con el supuesto religioso, explicó que "yo lo conozco hace unos 8 años de la iglesia, es un tipo muy prepotente y se hace muy difícil poder comunicarse con él".

Cabe recordar que el hogar trucho de Avellaneda 775 tomó estado público días atrás cuando una abuela de 82 años, que estaba alojada allí, murió en el HAM y dio positivo en coronavirus.

Luego, autoridades sanitarias confirmaron que el resto de las ancianas que habitaban ese inmueble y la familia que lo regentea, con el pastor incluido, también tienen la enfermedad.