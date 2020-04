"Lo que hace el Presidente es impecable, en el mundo lo ponen como ejemplo"

El titular del Consorcio de Gestión del Puerto de Ingeniero White, Federico Susbielles, analizó en LA BRÚJULA 24 el presente de la ciudad, frente a la pandemia generada por el avance del coronavirus. Y destacó la figura del presidente Alberto Fernández.

En diálogo con el periodista Germán Sasso, Susbielles dijo que "lo que hace el Presidente es impecable, en primer lugar porque marca un liderazgo político y técnico en el manejo de la pandemia, que incluso lo pone como ejemplo el mundo".

"La tasa de duplicación de casos, que comenzó en 3,3 días, hoy está en 17,1. Eso marca el trabajo de todos los argentinos en el marco del aislamiento", explicó el dirigente, quien además puso como ejemplo de lo opuesto a la ciudad de Nueva York, "que tuvo su primer fallecido una semana después de que lo tuvo Argentina, y hoy tiene más de 15 mil muertos".

"Alberto Fernández analiza criterios técnicos que tienen que ver con la tasa de circulación del virus y con ciertas condiciones que tienen que darse para que se abran actividades. Después pasa por cada Gobernador e Intendente", esgrimió Susbielles.

Respecto de la aprobación del comercio online en Bahía, manifestó que "se aplica muy bien", y recordó: "Por las circunstancias fácticas o numéricas de lo que fue el foco del HAM, la ciudad no debería tener habilitaciones para empezar la actividad comercial. Pero si uno mira ese brote, ve que salió de un solo lugar y que no ha tenido un escalamiento en la cantidad de casos, con lo cual, fue una buena decisión del Intendente el solicitarlo".

"Así se logra empezar a generar algo de actividad económica en la ciudad, y ese es el criterio que debe seguirse" agregó el ex candidato a jefe comunal.

En otro tramo de la nota, indicó que "quiero rescatar lo que está haciendo cada bahiense con mucha responsabilidad, hoy somos ejemplo. Tenemos que vivir esta nueva etapa de la misma manera, trabajando en equipo y escuchando a los técnicos, como hace el Presidente a la hora de tomar decisiones".

Y se refirió también a los contagios registrados en el Hospital Penna. "Hay que acompañar al personal de salud, respaldarlo más que nunca. Mi trabajo en el puerto me demuestra que la enfermedad no te permite relajación, si hay un protocolo hay que cumplirlo inflexiblemente, uno no puede correrse".

"Si algo no se cumple, se tira por la borda todo lo que realizó. Hay que hacer el esfuerzo todos los días. Seguir con la misma energía y valorar también lo que estamos haciendo", manifestó.

