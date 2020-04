"Las salidas recreativas no fueron habilitadas porque son difíciles de controlar"

Héctor Gay se expresó esta mañana en LA BRÚJULA 24 con respecto a los anuncios de Alberto Fernández del último sábado, cuando se confirmó la extensión de la cuarentena y reveló que causó enorme sorpresa entre varios gobernadores la habilitación de los paseos de hasta una hora y en un radio de 500 metros de los domicilios.

"Mantuvimos una videoconferencia con miembros del gabinete y especialistas. Llegamos a la conclusión de que permitir paseos por una hora sin ninguna posibilidad de control era perder lo que habíamos avanzado en 35 días. Son difíciles de controlar. Automáticamente comunicamos que la idea en Bahía Blanca era no implementarlo. Hablé con jefes comunales de otros distritos y tomamos la decisión avalada por el gobierno bonaerense", resaltó Gay, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Además, el jefe comunal consideró que "llama poderosamente la atención que varios gobernadores teniendo contacto con el Presidente especialmente antes de extender la cuarentena, no hayan estado enterados de esta medida. Decirle a la gente que salga una hora y 500 metros puede ocurrir en Alemania o Suecia, pero no en Argentina".

"El enamoramiento del Presidente con la cuarentena viene porque es una de las pocas herramientas para enfrentar a la pandemia y dio resultados a comparación de otros países. A partir del consejo de los profesionales que dicen que es el único camino, optó por esta posibilidad. Luego tendrá que atender otras cuestiones que serán urgentes desde lo económico. Ahora, en la mitad del río, sería un despropósito levantarla. Mi visión indica que seguiremos así, en este aislamiento, durante todo el mes de mayo", sostuvo.

Y resaltó: "De los 135 distritos, hay 70 en los que no hubo ningún caso, por ser muy chicos, rurales o tienen una sola entrada. La realidad es distinta a la nuestra. Flexibilizar algunas actividades allí no me parece mal por la realidad económica. Llega fin de mes, hay que pagar sueldos y se verá otra cosa porque muchos no tienen ingresos. Veo el mes próximo como muy difícil en tal sentido".

"Entiendo el fastidio de algunos comerciantes, pero la venta online es lo único que se autorizó y no podemos avanzar más", finalizó Gay.