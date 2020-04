Crimen del jubilado: todos los detalles de la declaración que complica al prófugo

El jueves de la semana pasada, el crimen de un abuelo de 83 años ocurrido en el barrio Villa Nocito conmocionó a la ciudad. La brutalidad del hecho, sumado a lo querido que era la víctima, hizo que la historia le helara la piel a propios y extraños.

Lo cierto es que Ismael Cabral fue asesinado y las sospechas apuntan a dos hermanos. Alejandra Durán fue detenida a las pocas horas, mientras que su hermano, Marcelo, también conocido como "El Pepe", sigue prófugo.

La mujer, que se encuentra detenida en Palihue, declaró por videollamada y dijo que ese día efectivamente acompañó a Cabral a cobrar la jubilación, que hacía 6 meses que lo ayudaba a hacer trámites y que además hicieron juntos algunas compras.

En su relato, Durán contó que le cocinó ñoquis y que almorzaron juntos, tomando un vaso de vino con jugo. En determinado momento, en base a su testimonio, le pidió una bicicleta al jubilado para poder ir hasta la casa de su padre a llevarle un bolsón de comida.

Ante la consulta del fiscal, Duran relató que cuando volvió a su casa estaba su hermano tomando un fernet, el cual hacía algunos días estaba parando allí. Según indicó, le explicó que el abuelo necesitaba alguien para que le arreglara una persiana y que fue por ese motivo que llevó a "El Pepe" a la casa de quien luego sería asesinado.

"Ismael le mostró el trabajo y le dijo que le iba a pagar 100 pesos. Mi hermano aceptó y por eso los presenté", sostuvo la imputada.

Este es Juan Marcelo Durán, un sujeto de 23 años con antecedentes penales.

Y agregó: "Yo me fui en bicicleta hasta un club a averiguar lo del bolsón para mi papá. Estuve con mi otra hermana que hacía rato no veía. Y volví, pero cuando estaba yendo para mi casa pasé por lo de Ismael y me llamó la atención que estaba la puerta abierta. Era tarde".

"Me acerco, entro y miro hacia adentro y lo veo tirado, maniatado, boca abajo y trato de ayudarlo. Empecé a llamar a una vecina que se llama Pelusa, y también vino mi marido. Cuando lo tocó, dijo que estaba muerto", sostuvo en su declaración la mujer.

Respecto del paradero de su hermano, señaló que "no estaba ahí y tampoco en mi casa", y aseguró que "cuando le pregunté a mi marido, me dijo que el Pepe había estado tomando un fernet con uno de los hermanos Chacón".

Lo cierto, hasta hoy, es que nadie conoce el paradero de Juan Marcelo Durán.