Pezzella y el coronavirus: "Subís un escalón y ya estás agitado"

Germán Pezzella fue el primer futbolista argentino que se contagió de coronavirus. El zaguero de Fiorentina había dado positivo allá por el 14 de marzo, y tras un par de semanas aislado y siguiendo al pie de la letra las indicaciones de los médicos, se curó. El último test que le realizaron, el 5 de abril, dio negativo.

El también defensor de la Selección Argentina dialogó con el sitio oficial de la AFA ​y contó algunos detalles de lo que le tocó vivir por culpa del virus. "No es fácil aguantarlo, ni física ni psicológicamente. El miedo y el nerviosismo que uno siente son a raíz de que este virus es nuevo y hay mucha incertidumbre. Cuando salió la noticia de que me había dado positivo fue un boom, porque era el primer futbolista argentino contagiado. Por suerte, hoy los mensajes que me llegan no son de preocupación, sino de alegría”, relató el bahiense, de 28 años.

También contó la alegría que le generó haber superado la enfermedad. "Yo me la veía venir porque me sentía mucho mejor, ya me estaba entrenando en casa. Pero hasta que no te lo confirman, no te confiás. Por eso estaba esperando los resultados con ansias", expresó Pezzella, que de todas maneras sigue cumpliendo con la cuarentena en Florencia. Italia ​es uno de los países más afectados en todo el mundo, aunque los números de este jueves fueron alentadores: por primera vez hubo más recuperados que contagiados desde que comenzó la pandemia.

Consultado sobre cuándo pudo haberse producido el contagio, indicó: "Jugamos un domingo en Udine (el 8 de marzo) y el martes siguiente tuvimos una reunión en el club en la que nos dijeron que nos quedáramos en nuestras casas hasta nuevo aviso. Increíblemente al otro día levanté fiebre. Me hice unos estudios y me confirmaron lo que era".

Inmediatamente, se autoaisló en su casa y comenzó con el tratamiento. Su mujer estaba en Estados Unidos y no pudo regresar debido al cierre de las fronteras en Italia, por lo que permaneció solo durante el tiempo que estuvo infectado.

Sobre las dolencias que le provocó el virus, remarcó que "uno de los síntomas más importantes es la falta de aire, te cuesta respirar. Subís un escalón y ya estás agitado". Luego se refirió al desconocimiento que hay en torno al Covid-19. "Hay mucha desinformación. Un día me decían que una vez curado ya era inmune al virus, después me afirmaban lo contrario. Entonces uno se empieza a hacer muchas preguntas que te dejan intranquilo", se quejó.

En cuanto a la rápida propagación de la pandemia, el campeón de América con River en 2015 recordó: "Fue cuestión de dos semanas para que la situación acá pasara a ser muy complicada. Mirábamos las noticias y hablábamos sobre el virus como algo lejano. Mostraban imágenes de China, entonces uno se lo tomaba con mucha calma. Hasta que no lo sentís de cerca, no tomás real conciencia de las cosas”.

Otro compatriota que resultado infectado en Italia es Paulo Dybala. Germán reveló que habló con el futbolista de Juventus e intercambiaron sensaciones personales. "Quizá sufrió un poco más que yo. Pero tratamos de estar tranquilos, tenemos la suerte de que los cuerpos médicos de nuestros clubes nos están encima constantemente", manifestó.

Fuente: Clarín