Coronavirus: Estados Unidos es el país con más víctimas fatales

Los expertos habían advertido que la semana sería crítica, y que podría tener un impacto similar al ataque en Pearl Harbor o al de las Torres Gemelas. Y fue realmente dramática ya que Estados Unidos se convirtió este sábado en el país con mayor cantidad de muertos por Covid-19 en el mundo, con 18.860 víctimas fatales, superando a Italia en ese trágico conteo.

Según los números que recoge el mapa mundial de la Universidad John Hopkins, Estados Unidos sobrepasó este sábado a Italia, que tiene 18.849 muertos al haberse contabilizado los más de 2.000 decesos del viernes. También los estadounidenses tienen el récord de ser el país con más contagiados en el mundo al haber superado el medio millón de casos registrados (503.000).

La cifra de muertos totales en el planeta también alarma ya que superó este viernes los 100.000. La crisis, que había comenzado en enero con una mayoría de víctimas mortales en China, y luego se sumaron Italia y España, ahora cambió de dirección. En Europa la pandemia parece estar moderando de a poco su intensidad, mientras que en Estados Unidos las cifras de muertos se agravan.

Este país ya es desde el 27 de marzo el primero del planeta con mayor cantidad de contagiados, pero el viernes alcanzó la barrera del medio millón de personas. Los expertos ya calculaban que la primera semana de abril podría sería muy dura. De hecho, los casos de Covid-19 se duplicaron en solo 6,5 días.

Pero este es un país muy extenso y el virus no pega en todas partes de la misma manera: dos tercios de los últimos contagiados se concentraron en siete estados: New York, New Jersey, Michigan, Louisiana, California, Massachusetts y Pennsylvania, según un informe del Centro para Control y Prevención de Enfermedades difundido este viernes.

El epicentro, Nueva York

El reporte señaló que como el virus se transmite básicamente por las gotitas que viajan por el aire, la densidad poblacional juega “un rol significativo en la aceleración de la transmisión”. Es por eso que el epicentro de la epidemia en Estados Unidos hoy es Nueva York, que tiene 8 millones de habitantes y decenas de miles de turistas concentrados en muy pocos kilómetros cuadrados con hoteles, rascacielos y subtes que suelen estar atestados.

Allí la situación es la más dramática, con hospitales colapsados, camiones refrigerantes para recibir cadáveres en la puerta de los hospitales y fosas comunes que ya comenzaron a habilitarse para recibir la enorme cantidad de cuerpos que nadie reclama.

Pero hay algunos signos de que la curva podría estar aplanándose en ese estado ya que, si bien la cantidad de muertos aumenta, estos últimos dos días disminuyó levemente el número de ingreso de internados en los hospitales, según informó el gobernador neoyorquino Andrew Cuomo. Y también hubo un pequeño descenso de los pacientes en terapia intensiva.

