Monte Hermoso: investigan la muerte de un hombre hallado dentro de una camioneta

La muerte de un hombre en Monte Hermoso es investigada por la Policía y por la Justicia, que tienen como principal hipótesis un posible suicidio, pero todavía resta determinar con precisión cómo se produjo el fallecimiento.

El cuerpo fue hallado durante la mañana de este lunes en el interior de una camioneta marca Toyota, en un sector de médanos ubicado pasando el complejo Americano y en cercanías de la reserva natural.

Según informó inicialmente FM Atlántica, se trata de un vecino de Monte cuyo vehículo habría permanecido estacionado en ese lugar desde la tarde del domingo, de acuerdo con el relato de algunas personas que estuvieron en la zona.

Con el avance de las primeras averiguaciones, surgieron varios elementos que orientan la investigación hacia una posible muerte autoinfligida. Por ahora, no existe una confirmación definitiva sobre la mecánica del fallecimiento.

También trascendió que el hombre atravesaba algunos problemas personales, aunque los investigadores aguardaban las declaraciones de familiares para reunir más información sobre sus circunstancias recientes.

En el lugar trabajaron efectivos de la Policía de Seguridad Comunal y personal de Policía Científica, que realizaron las tareas correspondientes para preservar la escena y recolectar elementos de interés para la causa.

La investigación se encuentra caratulada como averiguación de causal de muerte. Si bien la principal hipótesis es un suicidio, las autoridades continúan trabajando para esclarecer lo sucedido y establecer las circunstancias del fallecimiento.