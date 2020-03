Exponen informe sobre el estado de los tres parques más importantes

Un informe sobre la situación de los parques de Mayo, Independencia y de la Ciudad fue presentado esta mañana en el auditorio del edificio Bicentenario ubicado en la primera cuadra de calle Drago.

El informe está enfocado en el estado actual de los ejemplares arbóreos como así también aspectos que hacen a la infraestructura.

"No diría que los espacios verdes no están en buenas condiciones en mi comienzo como funcionario. Son muchos años en los que no fueron bien atendidos", enfatizó el Director de Espacios Públicos del municipio, Pablo Bianco, en LA BRÚJULA 24.

En el programa "Tal Cual Es", Bianco sostuvo que "nuestras tareas tienen que ver con labores que se llevan adelante desde el punto de vista forestal".

"Estamos haciendo un relevamiento, un censo forestal, donde en un futuro se alcanzará a los 400 mil árboles que componen el universo de la ciudad. En cuatro años tendremos un panorama completo en esa dirección", cerró el funcionario comunal.