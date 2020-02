"Ir armado a la cancha es un delirio", afirmó una ex gloria de Villa Mitre

El ex jugador de Villa Mitre, Alejandro Hidalgo, analizó esta mañana en LA BRÚJULA 24 la gravedad de los incidentes ocurridos minutos antes del comienzo del clásico en la sede del club "tricolor" donde Sergio Emanuel Castillo, hincha de Olimpo, fue asesinado.

"Ir armado a una cancha de fútbol es un delirio, igual que hacerlo en la calle, es irracional y un delito. En el contexto, en las barbaridades que se dicen en las redes, todos pueden opinar de manera ofensiva o maleducada. Y se llega a esto que es una picardía", destacó Hidalgo, en su charla con el periodista Germán Sasso.

Y añadió que "Es una tristeza enorme, sobretodo por la pérdida de la vida de un chico joven y laburante. Se empaña toda lo que era la fiesta deportiva para la ciudad que durante los 15 días previos todo giraba en torno a este partido de fútbol. Esto que pasó es una mancha tremenda".

"Seguramente hubo muchas cosas que se hicieron de forma errónea. Uno puede tener diferencias como las que pueden existir entre los dirigentes, pero no pueden terminar en lo que terminó. No es racional. Cada uno defiende su lugar y punto de vista. Las discrepancias entre el presidente de Olimpo y el de Villa Mitre no se pueden trasladar", enfatizó uno de los máximos referentes del "tricolor" hace algo más de un par de décadas.

Y realizó un análisis en frío: "El partido era sin público visitante, cada uno fue a despedir a su equipo con los banderazos y los problemas que puedan haber no son graves, son posturas y situaciones que se defienden de cada club. Nada justifica que otra gente tome partido y genere este conflicto".

"Sacando el fanatismo de lado, el estadio Carminatti, después de la reforma grande para jugar en Primera, brinda más comodidad para organizar un partido con la cantidad de gente que podría haber asistido. Los presentes económicos de los clubes son diferentes y Olimpo en aquel entonces aprovechó al hincha de Villa Mitre en cuanto a su masa y lo que es real es que tiene una cancha más segura, respecto a El Fortín", sostuvo quien, además, criticó los dichos del titular del Aprevide, Juan Manuel Lugones.

Y cerró: "En nuestra época de futbolista no se daban estas cuestiones. Nosotros íbamos a jugar el clásico de visitantes y la gente iba y volvía caminando. Lo propio ocurría cuando éramos locales. Las redes sociales tienen muchas cosas buenas y otras malas que en esto han jugado un papel preponderante porque tiempo atrás no había contacto entre hinchas, ni ese intercambio y se justifican situaciones que son injustificables".