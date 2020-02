Declaran las acusadas de malos tratos en el jardín de infantes

Las dos imputadas por malos tratos en el jardín de infantes Besitos de Chocolate están citadas para mañana en horas de la mañana para brindar declaración indagatoria, a raíz de las múltiples denuncias que pesan en su contra.

Se trata de María Marta Gelabert y Cintia Martinaud, ambas acusadas de los delitos de lesiones leves agravadas por alevosía, luego de que los casos se dieran a conocer a partir de octubre del año pasado, con el testimonio de una de las madres de los chicos que aseguran haber sufrido golpes.

Tanto Gelabert, maestra del turno tarde, como Martinaud, directora del establecimiento ubicado en San Martín al 400 (cerró sus puertas y según allegados a la institución no reabrirá este año como consecuencia del escándalo), habían sido separadas de sus cargos durante el lapso en el que se extendió la investigación.

"En aquel entonces, mi hijito tenía tres años. Una vez salió con marcas en la cara y las manos. Mediante señas, me pudo indicar que la maestra le había pegado. Por esa razón no dudé un segundo y automáticamente decidí sacarlo", había relatado Jésica, en diálogo con LA BRÚJULA 24.

Además, expuso que "la directora negaba todo, decía que no podía ser. Me ofrecía una reunión con la maestra, pero no accedí. Retiré al nene, lo cambié y me devolvieron el dinero que ya había pagado".

"Con mi marido acudimos a hablar con la directora y se labró un acta. La experiencia fue muy fea. No te dejaban ingresar al jardín, estaba todo como muy tapado. Y la directora me decía que la maestra se justificaba mencionando que el nene la había golpeado", finalizó.