Llevaban adelante un secuestro virtual y los descubrieron

Este mediodía malvivientes casi hacen que Liliana caiga en su trampa. La vecina bahiense se encontraba en su casa, cuando de repente sonó su teléfono fijo.

Cuando atendió todo se volvió confuso. Del otro lado, una persona que hacía pasarse por su hijo le decía desesperado que lo habían golpeado, que lo tenían encerrado en su casa y que los ladrones no se irían hasta que ella entregue todo el dinero que tenía, tanto en el domicilio como en el banco.

Pese a la conmoción la mujer comenzó a sospechar por varios motivos, según comentó en diálogo con LA BRÚJULA 24 FM 93.1.

“La voz no era la de mi hijo, esa no era la manera en que él me llamaba, y sobre todas las cosas, no tenemos plata en el banco” mencionó Liliana en el programa “Aunque sea Tarde”.

“Mi hijo trabaja en seguridad, así que le pregunté por qué no había actuado y me contestó que no le habían dado tiempo” aseguró.

Pero la charla tuvo un final inesperado. Mientras del otro lado de la línea le pedían datos para sacar plata del banco, pese a que la mujer no tiene dinero depositado, una frase suya resolvió la situación: “Voy a llamar a la policía”.

Automáticamente cortaron. Liliana llamó al celular de su hijo y descubrió que todo se trataba de un engaño. “Él estaba tranquilo en su casa y sin problemas” comentó.