El presidente de Villa Mitre le apuntó a la policía y a la política

Si bien no deslindó la responsabilidad del club y aseguró que Villa Mitre merece una sanción, el presidente del tricolor, Juan José Larroca, aseguró que en los violentos incidentes ocurridos el último domingo, que derivaron en la muerte de Sergio Emanuel Castillo, hubo culpas compartidas y llamó a que "todos se hagan cargo".

"El trabajo dirigencial de Villa Mitre, de Olimpo y de muchos otros clubes va en sentido opuesto a lo que sucedió el domingo. Por eso, cuando pasan cosas como estas, uno se siente muy frustrado, triste y con bronca. Lo que estamos tratando de hacer de parte de ambos clubes es tratar de entender qué pasó en medio de cientos de versiones encontradas y con muchos actores que patean la pelota para cualquier lado", dijo en comunicación con la redacción de LA BRÚJULA 24.

Según el dirigente, el fútbol no es el culpable de la muerte de este simpatizante aurinegro. "Acá hay problemas de educación, de droga, de alcohol, de violencia, que van más allá de un partido", mencionó.

"Capaz que nos cabe una sanción. Pero eso es lo menos importante. Acá hay que ver si la policía actuó bien o mal y si el sector político tuvo responsabilidad. Hay mucho por resolver y todos debemos hacernos cargo. Sería injusto que se tape todo esto con una sanción para los clubes ", aseguró.

Larroca le apuntó también a al titular de Aprevide, Juan José Lugones, quien ayer mencionó en conferencia de prensa que solicitarán ante AFA y el Consejo Federal que haya severas sanciones para ambas instituciones.

"Lugones me da la sensación que llegó apurado desde Buenos Aires con algún mandato divino. Pasó por la municipalidad donde le deben haber dicho que se haga cargo, luego fue a la policía y antes de agarrar el avión para volver, le echó la culpa a dos dirigentes de clubes del interior del país. Me parece que fue lamentable y desprolija su labor en Bahía Blanca. O le mintieron, o le brindaron mala información, o no sabe nada del fútbol del interior del país", disparó.

Además, y si bien reconoció que no mantiene diálogo con Alfredo Dagna, explicó que en las últimas horas mantuvieron un encuentro amigable.

"Villa Mitre y Olimpo tienen una historia en común. Que Larroca y Dagna no se hablen, va más allá de la relación de los clubes. En esta situación y ante las declaraciones de Lugones, tuvimos una reunión en la que hablamos de lo que nos pasó, de por qué nos pudo haber pasado algo así y llegamos a la conclusión de que esto es un problema social y que va mucho más allá de un partido de fútbol", contó.

Con respecto a la continuidad del clásico bahiense, aún luego de conocerse crimen de Castillo, Larroca aseguró que le preguntó al comisario de la Cuarta, José Luis Obechaka, si no era mejor suspenderlo.

"Como dirigente tenía un alto nivel de confusión. Nos llegaban mensajes de todo tipo. En medio de esa situación, le consulté al comisario Obechaka, cuando iban unos pocos minutos de partido, si no era mejor suspenderlo. Pero me dijo que el hecho no era acá y que no podía liberar a toda esa gente a la calle, porque les tenía que mencionar las razones de la suspensión y eso iba a generar un enojo muy grande. Me pareció acertada su determinación y por eso la respeté", contó.

"El operativo en la cancha estuvo perfecto. En la ciudad, es evidente que algo falló. No soy un experto como para juzgarlos, pero me da la sensación de que no se hicieron los cortes necesarios", completó.

Por último, realizó una reflexión y llamó a que se bajen los decibeles desde todos los sectores involucrados.

"Hay que colaborar entre todos. La prensa no debe hacerse eco de mensajes falsos, la policía debe hacer bien su trabajo y el arco político tiene que tomar las determinaciones que tienen que tomar", completó.