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Detienen a un hombre acusado de robar una despensa: tiene amplios antecedentes
El procedimiento se concretó alrededor en inmediaciones de las calles Posta Rolando y La Arcada.
Un hombre de 29 años fue detenido este jueves por la tarde acusado de haber robado mercadería de una despensa ubicada en Villa Rosario, luego de que su accionar quedara registrado por las cámaras de seguridad del comercio.
Según informó la Comisaría Primera, el procedimiento se concretó alrededor en inmediaciones de las calles Posta Rolando y La Arcada, donde personal de Investigaciones interceptó a Abel Álvarez.
La investigación comenzó a partir de la denuncia realizada por la propietaria de un comercio situado en Piccioli al 500. Tras realizar distintas tareas investigativas, los efectivos lograron establecer la ubicación del sospechoso y concretaron su detención.
Álvarez quedó a disposición de la Fiscalía Nº 7 del Departamento Judicial Bahía Blanca, en el marco de una causa iniciada por el delito de robo.
Desde la Policía indicaron además que el detenido registra antecedentes por delitos contra la propiedad y señalaron que durante 2025 había sido detenido por orden del Juzgado de Garantías Nº 1, acusado de participar en distintos hechos ocurridos en el barrio San Carlos.
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