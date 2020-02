Gallardo recibe el alta y anticipa que quiere dirigir al equipo el domingo

Después de la intervención por cálculos renales, Marcelo Gallardo recibió el alta médica y tiene decidido dirigir a River en el encuentro de este domingo en Santa Fe, frente a Unión, por la Superliga.

Tras recibir el alta médica de la clínica Los Arcos, Gallardo contó como vivió estos días: "Tengo que estar en reposo, pero no hay ninguna contraindicación. Me siento bien, por eso me dieron el alta".

Y se aventuró: "Si mañana me siento bien estaré dirigiendo el entrenamiento. Si estoy bien, el domingo viajaré a Santa Fe. Son algunos cuidados normales durante algunos días, pero nada me impide estar. Solamente no puedo hacer actividad física".

Fuente: Diario Popular.